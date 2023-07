Ludovic Orban, despre cele 3 azile din Ilfov: „Aceste lagăre de exterminare au beneficiat de sprijin la nivel politic și administrativ” (VIDEO)

Deputatul Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat duminică, pentru B1 TV, că azilele groazei din Ilfov nu puteau funcționa fără complicitatea unor oameni din politică și administrație. Amintim că scandalul s-a lăsat cu demisii chiar la nivel de guvern, au plecat miniștrii și , dar nimeni nu admite că are vreo minimă vină pentru faptul că aceste cămine au fost lăsate să funcționeze.

Ludovic Orban, reacție în scandalul legat de ororile din azilele ilfovene

„Există instituții ale statului care sunt mandatate clar de lege să verifice respectarea standardelor pentru serviciile care se acordă în aceste centre, publice sau private. Apariția unor cazuri atât de revoltăroare și de scandaloase, cum au fost cele trei azile ale groazei, a fost cauzată de faptul că cei care au făcut aceste lagăre de exterminare au beneficiat de sprijin la nivel politic și administrativ.

Toate informațiile care au apărut au arătat acest lucru. Au fost controale ale Direcției de Sănătate Publică care n-au descoperit nimic la niciuna din azilele respective, au fost controale Serviciului de Protecței Socială de la nivelul Primăriei Voluntari care iar n-a descoeprit nimic. E clar că acolo s-au înțeles și practic i-au determinat pe aceia care trebuaiu să-și excercite atribuțiile să împiedice aflarea adevărului”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a mai afirmat că sumele alocate de stat pentru îngrijirea persoanelor din azile n-au crescut deloc din 2014 până în 2020, când le-a majorat guvernul pe care el l-a condus. Asta deși suma ar trebui indexată anual cu rata inflației. Anul acesta, în timpul guvernării Ciucă, această și a ajuns de la 4.000 la 7.000 de lei pe persoană. Orban spune că nu-și poate da seama dacă e corectă valoarea deoarece nu are acces la toate cifrele, dar trebuie luat în calcul faptul că inflația a crescut foarte mult.

Orban, despre numărul mare de bugetari

Întrebat și despre aparatul bugetar masiv și inutil, căci instituțiile statului n-au fost în stare să facă nimic pentru acei bătrâni, Orban a răspuns: „România nu mai poate să meargă înainte având aproape 1,4 milioane de angajați în sectorul public, la o populație reală de 16 – 17 milioane. Polonia are mai puțin de un milion de angajați în sectorul public la o populație de 40 de milioane. E nevoie de reducerea numărului de ministere, de agenții, autorități. (…) Vă aduc aminte că am preluat un guvern cu 24 de ministere și am redus la 16 ministere, că am început procesul de reducere a numărului de autorități și de agenții”.

Ludovic Orban a precizat apoi că toate autoritățile și agențiile desființate când el era premier au fost reînființate de actuala majoritate parlamentară.