Ludovic Orban, despre situația secretarului de stat demis de Florin Cîțu: Când am văzut numirea în Monitorul Oficial, am zis ”în sfârșit, s-a făcut ce trebuia!”. Când am văzut demiterea, n-am mai înțeles nimic (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, vineri, că nu a înțeles decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe Cosmin Baciu din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății și asta la doar o zi după ce numirea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ludovic Orban, reacție la demiterea secretarului de stat Cosmin Baciu

„În cadrul negocierilor… La Ministerul Sănătății, PNL e reprezentat de doi secretari de stat. Noi am desemnat cei doi candidați: Andrei Baciu, vicepreședintele CNCAV, și Cosmin Baciu, un medic cunoscut, apreciat și care trebuia numit încă de când am luat decizia de susținere în Biroul Politic Național. Când am văzut numirea în Monitorul Oficial, am zis ”în sfârșit s-a făcut ce trebuia făcut”. Când am văzut demiterea, n-am mai înțeles nimic”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a spus apoi că nu a avut timp să discute despre acest subiect cu premierul Cîțu, deși s-au întâlnit azi în cadrul a două evenimente. „Vom discuta, evident”, a precizat liderul PNL.

Premierul Florin Cîțu l-a demis pe Cosmin Baciu, un apropiat de tabăra Orban, din funcția de secretar de stat la doar o zi de la numire. Cîțu s-a apărat spunând că e vorba strict de chestiuni procedurale: „Nici procedura n-a fost respectată și atunci n-avea cum să rămână. În alt doilea rând, avem nevoie de reorganizarea ministerului pentru a face șase secretari de stat și, pe protocol, al șaselea era pentru PNL. Se va rezolva problema, am vorbit cu Ministerul Sănătății, va avea reorganizarea, al șaselea secretar de stat și apoi vom face numirea. În același timp, trebuie să vedem dacă filiala îl mai susține pe dl. Baciu”.