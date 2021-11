Ludovic Orban, după ce și-a dat demisia din PNL: „Am fost obligat să aleg în a fi loial partidului sau oamenilor care și-au pus speranțele în noi” (VIDEO)

Ludovic Orban, fostul președinte PNL, a oferit prima reacție după ce și-a dat demisia din PNL.

„Astazi este pentru mine o zi cruciala, o zi in care pur si simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viața matură. Este o decizie pe care o iau cu o mare greutate, pentru că în PNL am cei mai muți prieteni, oameni de care am luptat umăr la umăr, altărui de care am suferit, alături de care ne-am luptat pentru ideile liberale și pentru a opri ciuma roșie

Astăzi am fost obligat sa aleg in a fi loial PNL sau cetatenilor care si-au pus sperantele in noi. Am luat decizia pentru ca societatea, relatiile interumane nu pot sa se bazeze decat pe valori, pe principii care permit oamenilor sa se asocieze, sa comunice, sa se respecte unul pe celalalt. O familie nu se poate intemeia decat intre doi oameni care seiubesc, care au incredere unul in celalat (…) Politica se bazeaza pe aceste percepte morale.

Politica este, de fapt, morala. Devine imorala in momentul in care este facuta de oameni imorali. Aproape toate lucrurile in care cred nu se mai gasesc in conducerea PNL. Din pacate, incetul cu inceput, si-au facut loc minciuna, tradarea, lenea, prostia, slugarnicia, lipsa de asumare politica”, a declarat Orban.

Ludovic Orban: „Conducerea PNL a trădat grav românii”

În opinia fostului premer și președinte de partid, PNL, prin echipa lui Cîțu, a comis o mare greașeală, impardonabilă.

„Motivul esential pentru care am decis sa plec din PNL este ca sunt loial oamenilor care si-au pus increderea si sperantele in noi. Continui sa-i reprezint pe acesti oameni (…)

Conducerea PNL a tradat grav, a comis cea mai grava greseala intr-o democratie, a tradat oamenii care si-au pus in noi sperantele.

Demisia nu este un sfarsit, ci un inceput”, a declarat Ludovic Orban.