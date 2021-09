Ludovic Orban: Eu nu puteam fi de acord să votez o procedură care nu are bază constituțională. Deși ar fi trebui să votez împotrivă, am preferat să nu votez (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat luni, cu privire la moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS AUR, că PSD a decis să-și retragă reprezentații din ședință.

„S-a dezbătut punctul doi care, pe scurt, era o cerere de a se trimite către Comisia de statut, care e una comună, pentru verificarea semnăturilor (n.r. – ale moţiunii de cenzură).

Majoritatea parlamentară nu are dreptul să cenzureze dreptul de a depune o moțune. Deși ar fi trebui să votez împotrivă, am preferat să nu votez dintr-un considerent politic: sunt președintele Camerei susținut de PNL și nu am putut vota împotriva unei propuneri a colegilor mei.

Domnul Alfred Simonis, liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, a propus modificarea ordinii de zi, după cum urmează: 1. propunerea unei comisii de anchetă; 2. să fie solicitarea formulată de liderul grupului parlamentar din Senat al PNL, iar la 3. să fie moțiunea de cenzură. Nu am votat ordinea de zi în această formă. (…) PSD a decis să-și retragă reprezentanții din Birourile permanente reunite și au plecat toți cei opt. (…)

Rezultatul votului, indiferent ce vi s-a spus, este următorul: au fost 18 membri ai BPR prezenți. Au votat „pentru” propunere 9 membri, 7 „împotrivă” și doi parlamentari au fost prezenți și nu au votat, respectiv dl deputat Ovidiu Ganț și cu subsemnatul Ludovic Orban. Propunerea nu a fost adoptată. Să știe foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere cu votul a jumătate plus unu dintre cei prezenți. Au fost prezenți 18, iar în favoarea solicitării au votat doar 9. Deci nu s-a întrunit solicitarea celor prezenți, ca atare propunerea nu a trecut”, a spus Ludovic Orban.

„E dreptul oricărui parlamentar să semneze moțiune de cenzură. Eu nu pot fi de acord cu întârzierea moțiunii de cenzură cu două săptămâni de către Comisia de Statut, care nu are competențe în acest sens. Liderii USR PLUS și AUR au anunțat că pentru fiecare semnătură de pe moțiune transmisă online există și semnătura olografă fizică.

Eu nu puteam fi de acord să votez o procedură care nu are bază constituțională. Nimeni nu poate cenzura dreptul unui parlamentar de a semna o moțiune de cenzură, care e un act de voință individuală. Doar persoana care a semnat poate contesta validitatea semnăturii sau să-și retragă semnătura.

