Ludovic Orban: Îmi doresc nu o guvernare de 8 ani, ci una de cel puțin 12 ani. Toți liberalii trebuie să știe că pot să aibă încredere în mine

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat în această funcție, a susținut că își dorește o guvernare liberală nu de 8 ani, ci chiar de 12. Acesta a ținut să amintească faptul că, din postura de premier, mereu a fost alături de primari și a găsit soluții pentru echilibrarea bugetelor locale, chiar dacă s-a confruntat cu pandemia și criza economică.

Ludovic Orban, mesaj pentru PNL despre guvernarea liberală

„Îmi doresc nu o guvernare de 8 ani, ci una de cel puțin 12 ani, cât a fost marea guvernare liberală, între 1876 și 1888, marea guvernare liberală sub conducerea lui Ion C. Brătianu.

Le-am transmis membrilor PNL Dolj, astăzi, că am fost mereu aproape de ei, cu fapte și nu cu vorbe. Toți primarii știu că într-un an și o lună, cât a durat mandatul meu, în pandemie și în criză economică gravă, am găsit împreună cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Dezvoltării resurse să echilibrăm bugetele locale, de trei ori și ultima oară sub conducerea domnului prim-ministru interimar, Nicolae Ciucă”, a scris Orban, pe Facebook.

Acesta a precizat apoi că 20 de milioane au fost alocate pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Calafat – Craiova – Lugoj: „Conectarea la Coridorul IV European, la Lugoj și asigurarea, practic, a unei conexiuni rapide către infrastructura de transport europeană va atrage investiții în Craiova, în Dolj și în toate județele Olteniei”.

„Toți liberalii trebuie să știe că pot să aibă încredere în mine, președintele Partidului Național Liberal, pentru că eu îi cunosc, le sunt alături și știu care este direcția în care trebuie să meargă Partidul Național Liberal. Știu ce trebuie făcut în Partidul Național Liberal, sunt un partener, un coleg și un om care are capacitatea, așa cum am realizat în cei 4 ani, să ducă Partidul Național Liberal spre victorie”, a mai scris Ludovic Orban, pe Facebook.