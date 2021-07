Ludovic Orban: În 2014, mi-am retras candidatura pentru șefia PNL în favoarea lui Klaus Iohannis, apoi l-am susținut să fie președintele țării. Sunt într-o comunicare permanentă cu acesta (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că, în ultimii patru ani, a avut cu președintele Klaus Iohannis o relație „aproape fără cusur”. Liderul liberalilor a mai spus că e într-o comunicare permanentă cu șeful statului. De altfel, Orban a ținut să amintească faptul că, în 2014, și-a retras candidatura pentru șefia PNL și l-a susținut pe Iohannis, apoi l-a sprijinit pe acesta și în procedura de desemnare pentru a fi candidatul partidului la președinția României.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ludovic Orban, despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis

Întrebat ce relație are în acest moment cu președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a răspuns: „Eu am fost patru ani…sunt președintele PNL. În această perioadă am avut un parteneriat cu președintele României care a funcționat aproape fără cusur. Toată lumea știe acest lucru. Împreenă, în acest parteneriat, am făcut lucruri extrem de importante pentru România, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Am o relație cu președintele Iohannis care poate fi evaluată de orice privitor, cetățean, prin prisma cooperări pe care am avut-o nu doar în cei patru ani”.

Orban a amintit apoi că l-a sprijinit pe Iohannis să ajungă liderul PNL și preșeidntele României: „Puțină lume știe că, în 2014, după demisia dlui Antonescu din funcția de președinte după alegerile pentru Parlamentul European, eu mi-am anunțat candidatura la PNL și evident că aveam de departe prima șansă. Atunci, la delegația permanentă, dl Iohannis a participat la delegația permanentă după ce-și dăduse demisia din funcția de prim-vicepreședinte și a cerut derogare pentru a candida la o funcție. L-am întrebat atunci dacă vrea să candideze la funcția de președinte PNL și după ce a răspuns ”da”, eu mi-am retras candidatura, explicând că președintele care e ales de PNL trebuie să aibă principala calitate să fie candidatul la președinție care să aibă șanse, or noi aveam toate analizele sociologice și știam că dl Iohannis era cel mai potrivit pentru noi să fie candidat la președinția României. Practic eu m-am retras și l-am susținut pe Klaus Iohannis să fie președintele României și l-am susținut și în procedura de desemnare pentru a fi candidat când, dacă vă aduceți aminte, Crin Antonescu, după ce-și dăduse demisia, a revenit și a vrut să candideze și domnia sa”.

„Relația mea cu dl Iohannis e mult mai veche, de pe vremea în care eram ministrul Transporturilor și am luat deciziile pentru reluarea lucrărilor pe autostrada de centură a Sibiului, lucrări care nu s-au terminat în mandatul meu, dar în baza deciziilor pe care l-am luat de comun acord. În toți cei patru ani, am avut o colaborare extrem de bună și la fel va fi și de acum încolo. Sunt într-o comunicare permanentă cu președintele României”, a mai declarat Ludovic Orban.