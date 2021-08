Ludovic Orban, întrebat cât de mulțumit este de Guvern: E loc de mai bine întotdeauna. Nu suntem printre primele 16 țări cărora li s-a aprobat PNRR-ul. Trebuia un pic mai mult interes pentru vaccinare

Ludovic Orban, președintele PNL, a fost întrebat luni seară cât de mulțumit este de activitatea Guvernului, context în care a explicat că „e loc de mai bine întotdeauna”, indicând printre probleme faptul că României încă nu i-a fost aprobat PNRR. Liderul liberalilor a amintit că în mandatul său de premier fusese deja elaborat și trimis spre negocieri informale un plan, însă acesta avea să fie schimbat fundamental odată cu instalarea cabinetului condus de Florin Cîțu.

Totodată, Ludovic Orban spune că era nevoie de „un pic mai mult interes” pentru campania de vaccinare, care în prezent este departe de aplombul inițial – datele prezentate luni de CNCAV arată că pe un interval de 24 de ore doar 12.816 de persoane au fost vaccinate la nivel național.

Ce a declarat Ludovic Orban când a fost întrebat cât de mulțumit este de Guvernul Cîțu

„E loc de mai bine întotdeauna”, a spus Ludovic Orban la Digi 24, întrebat cât de mulțumit este de actualul cabinet de la Palatul Victoria.

Întrebat ce nu e bine, președintele PNL a răspuns: „Nu suntem printre primele 16 țări cărora li s-a aprobat PNRR-ul și aici readuc aminte că noi am elaborat un PNRR, pe care deja îl și transmisesem spre negocieri informale la nivelul Comisiei Europene, care a fost schimbat fundamental și iată că nu suntem în primele 16 țări cărora li s-a aprobat PNRR și care deja au trageri. După, pe absorbția fondurilor europene – gândiți-vă noi am avut absorbție de aproximativ 4,4 miliarde, dacă te uiți la absorbția de pe anul acesta, vezi că lucrurile nu mai stau chiar așa cum stăteau în perioada guvernului pe care l-am condus”.

În ceea ce privește vaccinarea, spune el, era nevoie de un pic mai mult interes din partea Guvernului.

„Se putea mult mai bine în mod evident. Aduceți-vă aminte, noi am pornit bine, după care la un moment dat, când a scăzut intenția de vaccinare și n-a mai existat o asemenea deschidere din partea cetățenilor la vaccinare, nu s-a apelat niște instrumente. Trebuiau puse în mișcare foarte multe forțe. Trebuia un pic mai mult interes din partea Guvernului, din partea ministrului Sănătății, din partea prefecților, din partea direcțiilor de sănătate publică, din partea primarilor, care trebuiau co-responsabilizați, poate chiar motivați pentru o creștere a ratei de vaccinare. Eu aș fi stabilit inclusiv premii, introduse așa cum am discutat, cum am stabilit și în coaliție, inclusiv pentru cei care se vaccinează. După aceea, eu nu cred că trebuie pedepsiți cei care nu s-au vaccinat, dar pe de altă parte cum îi premiem pe cei care s-au vaccinat? Dacă iarăși crește rata incidenței, se apelează din nou la măsuri de restricție, măsurile de restricție nu trebuie să fie valabile pentru cei care sunt vaccinați pentru că atunci noi nu putem să îi pedepsim și pe cei vaccinați, și pe cei care nu s-au vaccinat”, a adăugat Ludovic Orban.