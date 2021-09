Ludovic Orban, săgeți la adresa lui Florin Cîțu: „PNL trebuie să rămână partidul în care deciziile se iau democratic, nu conform presiunilor care sunt impuse de la nivelul conducerilor” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a transmis noi săgeți la adresa lui Florin Cîțu și a echipei sale, în cadrul Consiliului Național. Fostul premier a vorbit despre lupta cu PSD, obiectivele pe care partidul din care face parte trebuie să le îndeplinească de urgență, declinul PNL, cât și despre presiunile de la nivelul organizațiilor locale la adresa membrilor, pentru a vota într-o anumită direcție.

„Realitatea este că astăzi, PNL a pierdut masiv din încredere, că doar 15% dintre români mai cred că România se îndreaptă într-o direcție bună, în care încrederea în premier și în guvern… Prefer să nu o spun public, dar toți puteți simți lucrul acesta, în viața de zi cu zi, vorbind cu oamenii, direct sau pe rețelele sociale, evaluând obiectiv percepția românilor. Din cauza asta suntem în fața unui congres în care toți delegații care vor veni trebuie să judece fiecare cu propriul aparat de analiză și fiecare trebuie să ia decizia liber, ținând cont doar de binele PNL”, a declarat Orban.

Ludovic Orban: „Prin decizii care nu au fost luate cu acordul meu am ajuns într-o criză politică care pune sub semnul întrebării guvernarea de către PNL”

În opinia fostului premier, PNL se află într-o situație nefericită, iar viitorul președinte trebuie să rezolve rapid câteva aspecte esențiale.

„Mai mult decât atât, prin decizii care nu au fost luate cu acordul meu am ajuns într-o criză politică care pune sub semnul întrebării guvernarea de către PNL. Cel care va fi ales președinte al PNL are de atins câteva obiective imediate, care trebuie să țină cont de realitatea politică și de capacitatea efectivă pe care o are fiecare, demonstrată de cariera pe care o are în spate.

Primul și cel mai important, refacerea unității PNL. Fără unitate, orice demers ulterior poate fi sortit eșecului. Al doilea obiectiv fundamental este refacerea încrederii cetățenilor români în PNL. Și în 2017, când am preluat conducerea partidului, încrederea era foarte mică (…)”, a mai transmis Orban.

Ludovic Orban: „Cei care chiar dacă astăzi nu mă aplaudă, le transmit să voteze pentru binele PNL!”

În încheiere, Orban s-a adresat și celor care din anumite motive, nu au putut să-l aplaude, în timp ce susținea discursul.

„PNL trebuie să rămână partidul în care deciziile se iau democratic și fiecare membru votează liber, secret, conform voinței sale și nu conform presiunilor care sunt impuse de la nivelul conducerilor care au călcat în picioare democrația și care nu au nicio legătură cu ceea ce înseamnă tradiția și istoria PNL.

Vă aștept la congres și sunt convins că celor care nu mă aplaudă astăzi vor avea cu adevărat timp să cumpănească până pe 25 septembrie și chiar dacă astăzi nu mă aplaudă, să voteze pentru binele PNL”, a mai punctat Orban.