Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro

Adrian A
21 oct. 2025, 11:33
Scandalul pensiilor speciale continuă după ce Curtea Constituțională a respins reforma dorită de Bolojan. Magistrații sunt tot nemulțumiți și spun că au pensii mici. Ave și exemplul unui fost judecător CCR.

Fost judecător CCR: Am doar 10.000 de euro

Prezent în emisiunea News Pass de pe B1 TV, fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a plâns de mila magistraților. Care, spune el au dreptul la pensii astronomice. Fostul magistrat chiar a dat de înțeles că nu e chiar mulțumit cu pensia sa de 10.000 de euro.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro.  Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea. Dacă vrem să reparăm ceva, să se facă la lumină, nu pe la spate. Se tot dau exemple de judecători sau procurori care au nu știu ce pensie. Dar astea sunt exemple singulare. Că ies la pensie la 45 de ani. Păi orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani. Și el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare.”, spune Petre Lăzăroiu.

În plus, mai arată fostul judecător CCR, magistrații au restricții multe în timpul exercitării profesiei, și merită salarii și pensii astronomice.

„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți.”, spune Petre Lăzăroiu.

