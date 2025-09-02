Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că în octombrie se va face o analiză dacă e necesară majorarea TVA în industria HoReCa sau menținerea taxei la 11%, cât este acum. Șeful Guvernul a fost întrebat dacă exclude scenariul din nou anul acesta sau la începutul anului viitor și dacă „ar da în scris” că această măsură nu va fi luată. Amintim că președintele Nicușor Dan a promis în scris, în timpul campaniei pentru prezidențiale, că nu va crește TVA dacă el câștigă scrutinul, dar până la urmă acest lucru tot s-a întâmplat. Măsura a intrat în vigoare la 1 august.

Ce a spus Bolojan despre o eventuală creștere de TVA în HoReCa

Ce spune Bolojan despre promisiunile privind TVA

„Nu s-a pus această problemă. […] Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale de la 19 la 21%, a fost situația TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească.

Am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa. Și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a explicat Ilie Bolojan, pentru

Întrebat dacă „ar da în scris” că nu va crește TVA până la finalul anului, așa cum a făcut Nicușor Dan în campania electorală, Ilie Bolojan a răspuns: „Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil. Ce trebuie înțeles: ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiții pentru creștere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de șase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”.