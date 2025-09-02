Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura

Coaliția de guvernare nu a luat în discuție o nouă majorare a TVA, de la 21 la 23%, în anul 2026, așa cum s-a speculat, în ultimele zile, în spațiul public. Premierul a declarat că va fi analizată situația din HORECA, unde ar putea fi majorat la cota standard.

Cuprins:

Ilie Bolojan despre creșterea TVA

Premierul insistă pe reducerea cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în conferința de presă, la Palatul Victoria, că nu a fost luată în considerare o majorare a TVA pentru anul 2026. El a declarat că, în ședințele coaliției, nu s-au luat în calcul viitoare creșteri ale TVA, cu excepția domeniului HORECA unde va urma o analiză.

„Nu s-a discutat în coaliție, nu s-a luat în calcul o asemenea ipoteză”, a declarat Bolojan.

El a precizat că va fi o excepție în cazul HORECA, unde problema creșterii TVA va fi discutată în octombrie, după ce vor fi făcute analize cu privire la impactul măsurii.

„Dar am anunțat că în octombrie vom analiza dacă la HORECA, TVA rămâne la cotă scăzută sau crește la cota standard”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan vorbește despre reducerea cheltuielilor

Ilie Bolojan a mai spus că este nevoie de un echilibru bugetar, între venituri și cheltuieli. El a precizat că trebuie ținute sub control cheltuielile pentru a nu fi nevoie de o altă majorare a TVA.

„Dacă suntem realiști, știm că reducerea de cheltuieli nu se face de pe o zi pe alta. Se fac analize, respectate proceduri legale, apar procese, dispute, deci efectele se văd peste câteva luni. Dat fiind că eram sub o presiune puternică în iulie, am fost nevoiți să începem într-o ordine amestecată, cu creșteri de taxe și reduceri de sporuri.

Era ideal să începem cu reducerile de cheltuieli. Dacă ținem sub control cheltuielile, sunt convins că nu se va pune problema creșterii TVA sau altor de anul viitor”, a declarat premierul.