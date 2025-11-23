B1 Inregistrari!
MAI propune extinderea atribuțiilor polițiștilor locali în trafic. Cum vor afecta aceste modificări șoferii și ordinea rutieră

Iulia Petcu
23 nov. 2025, 11:44
MAI propune extinderea atribuțiilor polițiștilor locali în trafic. Cum vor afecta aceste modificări șoferii și ordinea rutieră
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
  1. Ce atribuții noi ar putea primi polițiștii locali
  2. Ce contravenții vor putea sancționa autoritățile locale

Ministerul Afacerilor Interne propune o modificare importantă a legislației rutiere, prin care polițiștii locali ar putea primi atribuții mult mai extinse în trafic. Proiectul, aflat în dezbatere publică, vizează dreptul acestora de a opri vehicule, de a verifica documentele șoferilor și chiar de a imobiliza sau ridica autovehicule în anumite situații. Inițiativa aduce în discuție modul în care autoritățile locale vor putea influența ordinea și siguranța pe drumurile publice.

Ce atribuții noi ar putea primi polițiștii locali

Deși poliția locală are atribuții rutiere încă din 2010, acestea erau limitate, iar șoferii nu erau obligați să le respecte indicațiile. Singurele sancțiuni aplicabile erau pentru parcare neregulamentară, circulație pe „sens interzis” sau încălcarea limitei de gabarit. Noua propunere modifică Art. 35 alin. 2 din OUG 195/2002, astfel încât șoferii să fie obligați să prezinte documentele și la solicitarea polițistului local, nu doar a celui rutier.

În noua formă, participanții la trafic trebuie să înmâneze permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, actul de identitate, documentele privind bunurile transportate (bonuri, facturi etc.). Solicitarea se poate face doar când poliția locală își exercită competențele pe partea rutieră.

Textul prevede că șoferii trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor locali, nerespectarea lor fiind sancționată. Proiectul modifică Art. 100 alin. (1) din Codul Rutier și extinde amenzile pentru refuzul de a preda documentele la polițiștii locali, dar și la polițiștii de frontieră sau militari implicați în menținerea ordinii publice. Refuzul de a înmâna actele cerute ar urma să fie amendat cu 6–8 puncte de amendă, relatează stiripesurse.ro.

Ce contravenții vor putea sancționa autoritățile locale

Dacă proiectul va fi adoptat, polițiștii locali vor putea constata și sancționa o gamă largă de contravenții: oprirea și staționarea neregulamentară, accesul pe străzi sau benzi cu circulație interzisă, încălcarea limitelor de masă maximă admisă, circulația pe banda destinată transportului public, dar și nereguli comise de pietoni, bicicliști sau trotinete electrice. De asemenea, vor putea aplica sancțiuni pentru nerespectarea indicatoarelor și marcajelor rutiere, lipirea de afișe pe indicatoare, gesturi obscene sau acte de comerț pe carosabil.

Proiectul extinde și competențele legate de imobilizarea și ridicarea vehiculelor. Poliția locală și administratorii drumurilor vor putea imobiliza mașinile parcate fără plata taxei sau ridica autovehiculele blocate timp de cinci zile consecutive fără achitarea taxei. Deblocarea vehiculului va fi posibilă numai după achitarea sancțiunii, taxei de parcare și a costurilor de ridicare, transport și depozitare.

