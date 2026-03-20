Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? După participarea la reuniunea de la Bruxelles, președintele României, Nicușor Dan, a transmis că România trebuie să evite o perioadă de instabilitate politică și că varianta alegerilor anticipate nu este o opțiune în acest moment. În același timp, șeful statului și-a exprimat dorința ca actuala majoritate parlamentară să își continue activitatea.

Declarațiile au fost făcute la finalul întâlnirii din cadrul Consiliul European.

„Suntem într-o situație mai bună acum, decât eram de dimineață, să privim partea plină a paharului”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la depășirea impasului pe .

Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce spune președintele despre susținerea prim-ministrului

Referitor la poziția premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a subliniat că stabilitatea acestuia în funcție depinde în mod direct de sprijinul politic din Parlament.

„Președintele este cel care îl numește pe premier, dar sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. Îmi doresc ca această majoritate să continue mult timp de acum încolo, dar vom mai vedea”, a declarat Nicușor Dan, potrivit .

Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? De ce respinge Nicușor Dan ideea alegerilor anticipate

Șeful statului consideră că declanșarea unor alegeri anticipate ar aduce incertitudine într-un moment delicat la nivel internațional.

„Exclud alegerile anticipate. Teoretic, se pot întâmpla multe, dar, dat fiind contextul, este ultimul lucru la care ar trebui să ne gândim: o perioadă de instabilitate”, a mai declarat el.

Cum explică ritmul deciziilor politice

Președintele a recunoscut că unele decizii sunt adoptate mai lent decât ar dori publicul, însă a explicat că, în final, se ajunge la consens pe proiectele importante.

„Ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede și ca zgomotul public să fie mai mic, dar, dincolo de aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum sunt legea bugetului sau legea administrației, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge totuși la un consens, iar România progresează”, a mai adăugat președintele.

Care este poziția privind actuala majoritate parlamentară

În încheiere, Nicușor Dan a punctat că actuala structură parlamentară reflectă votul exprimat de cetățeni și trebuie să rămână baza guvernării.

„Aceasta este configurația parlamentară pe care românii au dat-o, iar cu această configurație mergem înainte”, a conchis șeful statului.