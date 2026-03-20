B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce a declarat Nicușor Dan despre alegeri anticipate

Rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce a declarat Nicușor Dan despre alegeri anticipate

Ana Maria
20 mart. 2026, 08:59
Rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce a declarat Nicușor Dan despre alegeri anticipate
Sursa foto: captura video
Cuprins
  1. Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce spune președintele despre susținerea prim-ministrului
  2. Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? De ce respinge Nicușor Dan ideea alegerilor anticipate
  3. Cum explică ritmul deciziilor politice
  4. Care este poziția privind actuala majoritate parlamentară

Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? După participarea la reuniunea de la Bruxelles, președintele României, Nicușor Dan, a transmis că România trebuie să evite o perioadă de instabilitate politică și că varianta alegerilor anticipate nu este o opțiune în acest moment. În același timp, șeful statului și-a exprimat dorința ca actuala majoritate parlamentară să își continue activitatea.

Declarațiile au fost făcute la finalul întâlnirii din cadrul Consiliul European.

Suntem într-o situație mai bună acum, decât eram de dimineață, să privim partea plină a paharului”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la depășirea impasului pe buget.

Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? Ce spune președintele despre susținerea prim-ministrului

Referitor la poziția premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a subliniat că stabilitatea acestuia în funcție depinde în mod direct de sprijinul politic din Parlament.

Președintele este cel care îl numește pe premier, dar sprijinul i-l dă majoritatea parlamentară. Îmi doresc ca această majoritate să continue mult timp de acum încolo, dar vom mai vedea”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Antena 3 CNN.

Mai rămâne sau nu Ilie Bolojan premier? De ce respinge Nicușor Dan ideea alegerilor anticipate

Șeful statului consideră că declanșarea unor alegeri anticipate ar aduce incertitudine într-un moment delicat la nivel internațional.

Exclud alegerile anticipate. Teoretic, se pot întâmpla multe, dar, dat fiind contextul, este ultimul lucru la care ar trebui să ne gândim: o perioadă de instabilitate”, a mai declarat el.

Cum explică ritmul deciziilor politice

Președintele a recunoscut că unele decizii sunt adoptate mai lent decât ar dori publicul, însă a explicat că, în final, se ajunge la consens pe proiectele importante.

Ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede și ca zgomotul public să fie mai mic, dar, dincolo de aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum sunt legea bugetului sau legea administrației, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge totuși la un consens, iar România progresează”, a mai adăugat președintele.

Care este poziția privind actuala majoritate parlamentară

În încheiere, Nicușor Dan a punctat că actuala structură parlamentară reflectă votul exprimat de cetățeni și trebuie să rămână baza guvernării.

Aceasta este configurația parlamentară pe care românii au dat-o, iar cu această configurație mergem înainte”, a conchis șeful statului.

Tags:
Citește și...
Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
Alin Ene (CSM), supărat că Guvernul ia bani de la magistrați și dă românilor vulnerabili. Mesajul sarcastic al judecătorului
Politică
Alin Ene (CSM), supărat că Guvernul ia bani de la magistrați și dă românilor vulnerabili. Mesajul sarcastic al judecătorului
Bolojan, la dezbaterea pe buget din Parlament: „Mă uit la cei din PSD și îmi e rușine de rușinea lor” (VIDEO)
Politică
Bolojan, la dezbaterea pe buget din Parlament: „Mă uit la cei din PSD și îmi e rușine de rușinea lor” (VIDEO)
Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)
Politică
Simion: Grindeanu pretinde că e Robin Hood, dar e Grindeanu Baba și cei 40 de hoți (VIDEO)
Anamaria Gavrilă zbiară la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Stai în banca ta!”
Politică
Anamaria Gavrilă zbiară la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Stai în banca ta!”
Comisia Europeană pune pe masă 30 de miliarde de euro pentru energie. Anunțul făcut de Nicușor Dan după Consiliul European
Politică
Comisia Europeană pune pe masă 30 de miliarde de euro pentru energie. Anunțul făcut de Nicușor Dan după Consiliul European
Războiul guvernului cu magistrații. Ce spune Codul penal despre nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Politică
Războiul guvernului cu magistrații. Ce spune Codul penal despre nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Dezbaterea bugetului în Parlament. Sorin Grindeanu îl compară pe Bolojan cu dictatorul Ceaușescu
Politică
Dezbaterea bugetului în Parlament. Sorin Grindeanu îl compară pe Bolojan cu dictatorul Ceaușescu
Parlamentul face noapte albă pentru bugetul pe 2026. Dezbaterea pe articole a început aproape de miezul nopții. Votul final va fi dat vineriUPDATE
Politică
Parlamentul face noapte albă pentru bugetul pe 2026. Dezbaterea pe articole a început aproape de miezul nopții. Votul final va fi dat vineriUPDATE
Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
Politică
Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate
Ultima oră
11:59 - O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
11:58 - Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
11:37 - Programul SAFE pentru înarmare, o gură de oxigen pentru România. Negrescu: „Ne poate revitaliza întreaga economie” / Curtifan: „Timpul e important. SAFE să nu ajungă un fel de PNRR” (VIDEO)
11:36 - Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
11:23 - Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)
11:16 - Scandal de proporții la o școală din Iași. Acuzații de hărțuire după refuzul plății fondului clasei: „Copilul meu a fost plin de sânge”
10:45 - Ziua și scumpirea: Benzina a sărit de 9 lei, vineri. Cât a ajuns să coste motorina în marile orașe și ce decizie ar putea lua Guvernul
10:34 - Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția
10:19 - Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
10:19 - Descoperire surprinzătoare într-un azil. Bărbatul de 118 ani care bea trei cafele pe zi ar putea fi cel mai bătrân din lume (FOTO)