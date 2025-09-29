Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că aflată în pregătire va garanta plata pensiilor și salariilor în România până la sfârșitul anului 2025.

Mai sunt bani de pensii și salarii?

„Sunt și această rectificare de buget care a fost propusă astăzi și va fi adoptată zilele viitoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăți ca pensiile și salariile în România să fie achitate până la sfârșitul anului”, a declarat Bolojan la .

De ce primește Ministerul Muncii fonduri suplimentare

O parte semnificativă din sumele alocate prin rectificare este destinată achitării restanțelor către companiile din energie, rezultate din schema de plafonare a prețurilor din anii anteriori.

„Așa este. Și cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanțelor pe care le avem către companiile din energie, pentru prețurile plafonate în anii trecuți. Pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii achită această diferență, iar pentru consumatorii non-casnici achită Ministerul Energiei. De aceea există acest surplus la Ministerul Muncii.”, a explicat premierul.

Pe lângă aceasta, au fost alocări suplimentare pentru câteva ministere pentru a asigura fluenta plăților salariilor și a pensiilor în următoarele luni.

Vor fi afectate investițiile din buget

Întrebat dacă rectificarea presupune tăieri de la investiții pentru a plăti pensii și salarii, premierul a precizat că nu au fost luate fonduri de la investiții. Din contră, sumele pentru programele de investiții au fost suplimentate, ținând cont de faptul că volumul de lucrări al companiilor de construcții a fost mai mare decât cel planificat inițial.

Ce este rectificarea bugetară

Rectificarea bugetară este un mecanism prin care Guvernul ajustează cheltuielile și veniturile statului, pentru a răspunde nevoilor urgente sau schimbărilor economice. În România, astfel de ajustări se fac, de obicei, semestrial sau trimestrial și vizează pensiile, salariile bugetarilor, investițiile publice și plata restanțelor.

În 2025, contextul economic include presiuni inflaționiste, creșteri ale prețurilor la energie și necesitatea de a menține stabilitatea financiară, asigurând totodată respectarea obligațiilor sociale și plata angajaților la timp.