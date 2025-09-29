B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară

Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară

Ana Maria
29 sept. 2025, 22:02
Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Mai sunt bani de pensii și salarii?
  2. De ce primește Ministerul Muncii fonduri suplimentare
  3. Vor fi afectate investițiile din buget
  4. Ce este rectificarea bugetară

Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că rectificarea bugetară aflată în pregătire va garanta plata pensiilor și salariilor în România până la sfârșitul anului 2025.

Mai sunt bani de pensii și salarii?

„Sunt și această rectificare de buget care a fost propusă astăzi și va fi adoptată zilele viitoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăți ca pensiile și salariile în România să fie achitate până la sfârșitul anului”, a declarat Bolojan la Digi24.

De ce primește Ministerul Muncii fonduri suplimentare

O parte semnificativă din sumele alocate prin rectificare este destinată achitării restanțelor către companiile din energie, rezultate din schema de plafonare a prețurilor din anii anteriori.

„Așa este. Și cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanțelor pe care le avem către companiile din energie, pentru prețurile plafonate în anii trecuți. Pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii achită această diferență, iar pentru consumatorii non-casnici achită Ministerul Energiei. De aceea există acest surplus la Ministerul Muncii.”, a explicat premierul.

Pe lângă aceasta, au fost alocări suplimentare pentru câteva ministere pentru a asigura fluenta plăților salariilor și a pensiilor în următoarele luni.

Vor fi afectate investițiile din buget

Întrebat dacă rectificarea presupune tăieri de la investiții pentru a plăti pensii și salarii, premierul a precizat că nu au fost luate fonduri de la investiții. Din contră, sumele pentru programele de investiții au fost suplimentate, ținând cont de faptul că volumul de lucrări al companiilor de construcții a fost mai mare decât cel planificat inițial.

Ce este rectificarea bugetară

Rectificarea bugetară este un mecanism prin care Guvernul ajustează cheltuielile și veniturile statului, pentru a răspunde nevoilor urgente sau schimbărilor economice. În România, astfel de ajustări se fac, de obicei, semestrial sau trimestrial și vizează pensiile, salariile bugetarilor, investițiile publice și plata restanțelor.

În 2025, contextul economic include presiuni inflaționiste, creșteri ale prețurilor la energie și necesitatea de a menține stabilitatea financiară, asigurând totodată respectarea obligațiilor sociale și plata angajaților la timp.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”
Politică
Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”
Călin Georgescu revine pe scena politică: “Nu există altă cale”. Ce anunț a făcut fostul candidat la prezidențiale
Politică
Călin Georgescu revine pe scena politică: “Nu există altă cale”. Ce anunț a făcut fostul candidat la prezidențiale
Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
Politică
Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului
Politică
Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Politică
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”
Politică
Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”
România, alături de Republica Moldova pe drumul european. Liberalii salută victoria PAS în alegerile de duminică
Politică
România, alături de Republica Moldova pe drumul european. Liberalii salută victoria PAS în alegerile de duminică
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Politică
Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Politică
Alegeri parlamentare în Moldova. Mesajul lui Nicușor Dan după victoria partidului condus de Maia Sandu
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Politică
Europarlamentarii Eugen Tomac și Victor Negrescu, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova: „Rusia rămâne, în continuare, principala amenințare pentru ambele state românești” / „Această victorie este una a valorilor”
Ultima oră
22:15 - Aspectul care l-a șocat pe un turist american, în timp ce se plimba pe străzile din București: „E o nebunie”
21:57 - Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică”. Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.
21:36 - Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”
21:32 - Germania va permite circulația mașinilor conduse de la distanță. De când intră în vigoare măsură
21:32 - Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)
21:06 - 12 obiceiuri simple care îți pot îmbunătăți viața
21:04 - Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară. Deficitul asumat e de 8,4%. Cine pierde și cine câștigă bani
20:57 - Călin Georgescu revine pe scena politică: “Nu există altă cale”. Ce anunț a făcut fostul candidat la prezidențiale
20:35 - Tinerii din generația Z fac averi din meserie pe care milenialii o considerau „plictisitoare”. Despre ce e vorba
20:34 - Proiect de lege: Ministerul Apărării pregătește un stagiu militar voluntar de patru luni. Cum va fi organizat programul