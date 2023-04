Mamele minore vor avea acces la școală online, anunță o deputată

Deputații din Comisia de învățământ au votat un amendament care va permite mamelor minore să aibă acces la școală online, a anunțat parlamentara USR Monica Berescu.

Monica Berescu (USR), despre proiectul privind accesul mamelor minore la școala online

„Vesti bune din Parlament! Mamele minore vor avea acces la scoala online!!

Cand am intalnit-o pe Florentina prima data eram in Copou, in toamna lui 2020.

Florentina, era o copila de aproape 17 ani cu o bebelusa de 4 luni in brate. Bebelusa era deja cel de-al doilea copil al ei. Primul, un baietel, il avusese la 14 ani. Florentina renuntase de atunci la scoala si se descurca cum putea, ca sa aiba grija de cei mici.

De la Florentina a plecat proiectul mamelor minore (…).

Aceste amendamente au votate si asumate de intreaga comisie! E o victorie si un pas inainte pentru a le sprijini pe aceste fete!

Cred cu tarie ca solutia este preventia si educatia sexuala/sanitara, ii spuneti cum vreti, in scoli. Notiuni precum constimtamant, igiena, metode de contraceptie nu trebuie sa fie considerate tabu!

Insa, realitatea este ca avem peste 18.000 de suflete in aceasta situatie, si cand suntem pe loc fruntas in toate clasamentele din Europa cu privire la mame minore, este datoria noastra ca societate sa facem ceva. Azi, un proiect gandit de aproape 2 ani se concretizeaza!”, a scris deputata USR Monica Berescu, pe Facebook.