Liderul PPE i-a mulțumit lui Nicolae Ciucă pentru ledearship. Manfred Weber: Un adevărat prieten, cu abilități de lider. Dezvoltarea economică a României a fost incredibilă cu el ca premier (VIDEO)

Președintele PPE, Manfred Weber, i-a mulțumit liderului PNL, Nicolae Ciucă, și spune că dezvoltarea economică a României a fost incredibilă în perioada în care liberalul era premier.

Manfred Weber, despre Nicolae Ciucă: Un adevărat prieten, cu abilități de lider

Liderul PPE l-a lăudat pe fostul premier și ritmul de dezvoltare economică pe care l-a înregistrat România în mandatul lui Nicolae Ciucă la Palatul Victoria.

„Eu îl consider pe Nicolae un prieten bun și eu consider că are calități de lider, conduce pe drumul cel bun partidul.

Când a fost prim-ministru a arătat că poate susține dezvoltarea economică a României într-o manieră incredibilă. De aceea, vreau să îl felicit. Ce va face pe viitor, rămâne să discute dânsul cu prietenii noștri români”, a spus Manfred Weber, în conferința organizată la debutul Congresului PPE.

Liderul PNL s-a întâlnit și cu președinta Comisiei Europene

Nicolae Ciucă i-a transmis Ursulei von der Leyen, miercuri, la București, că „prioritatea imediată a României este ”.

„I-am arătat că prioritatea imediată a României este admiterea deplină a țării noastre în Spațiul Schengen. Pe termen lung, dorim continuarea susținerii pentru fermieri și pentru antreprenorii din mediul rural. De asemenea, considerăm că politicile ce vizează schimbările climatice trebuie să fie gândite din perspectivă economică, pentru a nu afecta oamenii mai mult decât o face deja încălzirea globală”, a declarat liderul PNL.