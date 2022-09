Marcel Boloș, întrebat despre milionul de lei din declarația de avere: „Păi, după 30 de ani de muncă, mi se pare...” / „Sunt o persoană singură, n-am avut obligații de niciun fel” (VIDEO)

Ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, a fost întrebat despre milionul de lei din declarația de avere, joi seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a sugerat că suma a fost rezultatul a „30 de ani de muncă”.

Marcel Boloș, pe B1 TV, despre milionul de lei din declarația de avere și declarația privind salariile demnitarilor

Întrebat dacă mai este , având în vedere că, înainte de intervenția sa, liderul Sindicatului Europol spunea că un agent în stradă la început de carieră primește 2.800 de lei net cu tot cu banii pentru cazare, ministrul a afirmat: „Dar nu am spus că sunt nemulțumit, am spus că sunt invidios pe salariile demnitarilor din Uniunea Europeană”.

„Dimpotrivă, am susținut că nu trebuie să avem salariile noi, demnitarii, majorate, ci să fie un exercițiu de solidaritate cu toți cei care sunt acum în nevoi și au nevoie de măsuri care să fie în sprijinul lor, fie că discutăm de criza energetică și prețul la energie, fie că discutăm de măsurile care țin de asigurarea cu lemne de foc. Nu a fost niciun moment în discuție faptul că majorarea de salarii ar trebui să fie făcută, departe de mine gândul acesta”, a continuat el.

„Eu vin după o activitate de 30 de ani, în care am fost și sunt profesor universitar”, a mai spus Marcel Boloș, în dialogul cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat despre milionul de lei care apare în declarația sa de avere, ministrul fondurilor europene a răspuns: „Păi, după 30 de ani de muncă, mi se pare…”.

Întrebat cum a ajuns totuși la un milion de lei în 30 de ani, el a afirmat: „Pentru că în toată această perioadă am desfășurat activități care țin fie de funcții de conducere, fie că am fost în învățământ, sunt activități pe care le-am declarat și sunt acolo vizibile (…). Am dat explicațiile de atunci, le dau și acum, că sunt o persoană singură, n-am avut obligații de niciun fel astfel încât să am greutăți…”.