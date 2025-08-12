B1 Inregistrari!
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”

Ana Maria
12 aug. 2025, 14:44
Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente
Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la prezidențiale. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că “inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani!”. Ciolacu a subliniat că este nevoie ca Guvernul Bolojan să ia urgent măsuri.

Cuprins:

  • Ce spune Marcel Ciolacu despre situația economică actuală
  • Ce măsuri ar trebui să adopte urgent Guvernul Bolojan

Ce spune Marcel Ciolacu despre situația economică actuală

“Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.

În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie.

Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie. Și încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august!”, a transmis Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Ce măsuri ar trebui să adopte urgent Guvernul Bolojan

Fostul premier a indicat și care ar fi măsurile pe care actualul guvern ar trebui să le ia urgent:

“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

  1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat;
  2. Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții;
  3. Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei.

Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic!”, a mai adăugat Ciolacu.

