Marcel Ciolacu a prezentat documente legate de zborurile vehiculate în scandalul Nordis: „Îmi este foarte greu să vă răspud! Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată” / „M-ar fi afectat în mod direct în cazul în care aș fi încălcat legea”

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat miercuri jurnaliștilor noi documente care, potrivit acestuia ar avea legătură cu facturile privind zborurile cu jeturile private. Acesta a precizat că ar fi fost afectat de scandalul Nordis dacă ar fi încălcat legea:

„M-ar fi afectat în mod direct în cazul în care aș fi încălcat legea, în cazul în care aș fi știut că proprietarii de la Nordis fac parte dintr-un grup infracțional, în momentul în care aș fi știut sau aș fi contribuit la acest grup infracțional pe care nu l-am făcut și știți foarte bine acest lucru. Mai mult, singurul lucru, la sesizarea dumneavoastră, unde am avut anumite bănuieli a fost în ceea ce privește actele promovate și avizate prin Comisia Juridică de către Laura Vicol, lucru unde grupul PSD l-a făcut în audit la fiecare lege semnată și promovată prin Comisia Juridică și nu există nicio lege care să fi favorizat vreo companie, nu vorbesc numai de Nordis, o altă companie sau vreo lege sau vreun amendament care ar fi dus o favorizare în zona econimică”.

Marcel Ciolacu a prezentat o explicație emisă potrivit acestuia de compania emitentă despre factura prezentată pe Tik Tok, dar și facturi care ar avea legătură cu zborurile vehiculate în scandalul Nordis:

„Știți că am pus pe TikTok o factură. Ea era o copie, între timp m-am dus și la Buzău, am căutat toate arhivele dar am solicitat și o explicație sesizată de către dumneavoastră presa, că asigurarea era din alt an. Aici este explicația. Și de ce este alt curs, și de ce a fost acea diferență”.

Marcel Ciolacu a criticat totodată jurnaliștii care au cerut clarificări suplimentare:

„Îmi este foarte greu să vă răspud, aveți atâta ură față de mine de fiecare dată. Eu necunoscând acest sentiment de ură pe care dumneavoasră mi-l răspândiți de fiecare dată când ne întânlim de aceea, aceasta este vechea factură pe care am prezentat-o pe TikTok, aceasta este chitanța. Între timp, am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar. Aceasta este chitanța, iar aceasta este factura originală între timp găsită”.