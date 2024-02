Marcel Ciolacu, atac la AUR pe tema limitării plăților cash: „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa AUR, pe tema limitării folosirii banilor cash. În contextul participării la Congresul Partidei Romilor Pro Europa, Ciolacu a acuzat AUR pentru „o nouă minciună şi o nouă provocare” privind circulația banilor cash.

Ciolacu, atac la AUR pe tema limitării plăților cash

„Ce specialişti am eu mai buni decât dumneavoastră în aur? Oameni buni, sunt o tinichea, aurul lor e o tinichea plină de minciuni”, le-a spus Ciolacu romilor.

„E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp nu au cash la ei?”, a întrebat Ciolacu, adresându-se lăutarului Marian Mexicanu, invitat la Congresul romilor.

„Credeţi că viitoarea conducere pe care o să o alegeţi nu o să aibă cash în seara asta la ei? Că nu mai poţi să vinzi porcul, nu poţi să vinzi porcul, nu poţi să vinzi calul, nu poţi să cumperi calul, că-ţi trebuie certificat? Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine ce specialişti am eu mai buni decât dumneavoastră în aur? Oameni buni, sunt o tinichea, haurul lor e o tinichea plină de minciuni. Reţineţi de la mine acest lucru! Nu au nicio treabă cu realitatea. Până şi eu, care nu mă pricep foarte bine, am râcâit pe bordură şi am văzut că e tinichea”, a spus Ciolacu.



Preşedintele AUR, deputatul George Simion, luna trecută demararea demersurilor pentru două referendumuri: unul vizează familia dintre un bărbat şi o femeie, celălalt plăţile în numerar:

„Vrem să anunţăm demararea demersurilor pentru două referendumuri importante, pentru familia dintre un bărbat şi o femeie şi pentru numerar. Se va constitui un grup de iniţiativă la notar, conform legii, strângere de semnături pentru plăţile în numerar, pentru introducerea în Constituţie a plăţilor cu numerar. Am văzut şi în alte ţări că se întâmplă acest lucru, în Austria, în Elveţia”, a precizat Simion la o conferinţă de presă.

Premierul Marcel Ciolacu a criticat, vineri, băncile după privind majorarea comisioanelor. Marcel Ciolacu a scris pe Facebook că va convoca o întâlnire cu Ministerul Finanțelor și reprezentanți ai băncilor pentru o decizie privind limitarea plăților cash.

Marcel Ciolacu critică bancile

„Lăcomia băncilor nu poate fi alimentată din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil să crești artificial comisioanele bancare! Voi convoca săptămâna viitoare la Guvern o întâlnire cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și BNR, dar și cu reprezentanții micilor întreprinzători, ai băncilor și ai societății civile pentru a lua o decizie pe subiectul banilor cash. Nu voi renunța niciodată la lupta împotriva evaziunii. Și nu voi renunța să protejez românii de lăcomia unora care vor să facă bani cu orice preț!”, a transmis premierul Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, a anunțat că majorează unele comisioane pentru populație și firme, începând cu data de 1 ianuarie 2024.