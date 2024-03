Marcel Ciolacu: Avem două mari provocări, PNRR și aderarea la OCDE. PNRR, cele mai dure reforme din România postdecembristă. Guvernul trebuie să se reorganizeze ca să fie mai eficient (VIDEO)

România are două mari provocări, implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a declarat premierul Marcel Ciolacu, luni, la conferința de lansare a proiectului „RO 3.0. Viziunea Viitorului”.

Marcel Ciolacu: PNRR și aderarea la OCDE pot crea un plan pentru România

Premierul a descris implementarea PNRR și aderarea la OCDE drept „două mari provocări”.

„Avem două mari provocări. Avem PNRR, care înseamnă atât resurse financiare, dar cel mai mult înseamnă reforme de fond, nu de formă, și cred că sunt cele mai dure reforme de implementat în România postdecembristă, și avem, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare, aderarea la OCDE. Amândouă am putea spune că pot crea un plan pentru România”, a declarat Marcel Ciolacu.

În opinia sa, Guvernul „trebuie să se reorganizeze”.

„Trebuie să ținem cont de contextul extern, de crizele de securitate, de crizele energetice, și trebuie să învățăm din ultimii doi-trei ani, unde am avut și pandemie, ce înseamnă cu adevărat provocările, iar Guvernul trebuie să fie mult mai eficient. Ca să fie eficient, trebuie să se reorganizeze, restructureze, fiindcă am văzut în pandemie, am văzut în timpul crizei energetice că nu s-a ridicat la adevăratele provocări și a încercat să ia decizii fără a avea informații, repet, de fond. S-au luat multe decizii întârziat, s-au luat multe decizii, cum spunem noi, pe colțul mesei, și atunci va trebui, împreună cu reformele din PNRR, să vedem care sunt prioritățile”, a continuat Marcel Ciolacu.

„Investițiile ne-au dovedit că am putut face față descreșterii economice și România, prin investiții masive în ultimii doi ani de zile, a reușit să aibă tot deficitul, pentru prima oară, însumat, sunt mai mari investițiile decât deficitul. Mi se pare că sunt vreo 59 de miliarde cu 56”, a mai spus premierul.