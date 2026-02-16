Marcel Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că a falsificat datele pentru a-și asuma rolul de salvator al țării. Fostul premier și lider al PSD este arătat ca principal vinovat pentru deficitul bugetar.

Marcel Ciolacu, vinovatul de serviciu

PSD a fost arătat, în special de partenerii din PNL, reuniți în jurul lui Ilie Bolojan, drept principal responsabil pentru deficitul bugetar înregistrat în ultimii ani. Deși au guvernat alături de social-democrați, din 2022, peneliștii s-au lepădat fără scrupule de Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis, îmbrățișându-l pe Bolojan.

Pentru a recupera deficitul de imagine, deși se băteau cu PSD pentru a-și asuma majorările de pensii și salarii, pozează în apostoli ai austerității și tăierilor. Postură din care au nevoie de un țap ispășitor. Iar Marcel Ciolacu, care a părăsit prim-planul scenei politice este cel mai potrivit.

De partea cealaltă, fostul lider al social-democraților, a decis să iasă la contraatac. De câtva timp, mai ales după ce datele oficiale au arătat că România a intrat în recesiune tehnică, el a revenit cu declarații în care acuză campania propagandistică al cărei scop este să-l transforme pe Bolojan într-un „erou salvator”. Cu prețul sacrificării bunăstării propriilor cetățeni.

De altfel, în ultimele luni asistăm la o campanie intensă de propagandă prin care ni se induce ideea că taxele și impozitele majorate sunt în beneficiul românilor, la fel ca și concedierile colective și, în general, sărăcia și austeritatea pe care o impune actuala guvernare.

Noi acuzații la adresa lui Bolojan

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat noi acuzații grave la adresa premierului, cu privire la execuția bugetară. El a arătat că investiţiile realizate în mandatul său, în 2024, au fost declarate în 2025, pentru a cosmetiza cifrele privind . El a arătat că nu este vorba despre o simplă reclasificare a fondurilor din PNRR, ci despre o diminuare artificială a investiţiilor din 2024.

„Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiţii de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât şi legile statului (de drept)! Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investiţiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu şi le-au teleportat, integral, în 2025, ca şi cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”, a transmis Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit fostului lider al PSD, datele oficiale ale Ministerul Finanţelor indică diferenţe majore între raportările de la finalul anului 2024 şi cele revizuite ulterior. De altfel, mai mulți experți în economie, nealiniați la propaganda guvernamentală s-au arătat sceptici în legătură cu cifrele avansate de Ministerul Finanțelor.

Fostul premier a mai acuzat și în trecut, că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate. Scopul ar fi fost, spunea el, de a transforma creşterea economică în recesiune. Aceasta pentru a estompa „dezastrul economic” din mandatul lui Ilie Bolojan. Mai mult, Ciolacu a afirmat că datele publicate de Eurostat contrazic „propaganda lui Bolojan” şi arata că economia României a intrat în declin în trimestrul al IV-lea din 2025.

Exemplul dat de fostul premier PSD

Marcel Ciolacu susține că, la 31 decembrie 2024, erau investiţii totale de 120,2 miliarde lei, din care 74 miliarde lei din buget şi 46,2 miliarde lei din fonduri europene. La 31 decembrie 2025, investițiile totale raportate erau de 138,2 miliarde lei, din care 59,7 miliarde lei din buget şi 78,5 miliarde lei din fonduri europene.

Datele aferente anului 2024 au fost revizuite de Ministerul Finanțelor, iar investiţiile din buget ar fi scăzut de la 74 la 61 miliarde lei, Aceasta în vreme ce investițiile din fonduri europene ar fi crescut de la 46 la 59 miliarde lei. El spune că modificările ar fi fost făcute pentru a îmbunătăţi artificial imaginea actualei guvernări.

„Aşa se construieşte imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanţelor, certificate de doi miniştri PNL – Boloş, la 31 decembrie 2024 şi Nazare, la finalul lui 2025”, a transmis fostul premier.

Fostul premier mai spune că în 2024, în loc ca deficitul să fie redus cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), investiţiile au fost înregistrate în 2025. Asfel, s-a redus deficitul artificial, la finalul anului trecut, cu 13 miliarde lei, reprezentând 0,68% din PIB.

Marcel Ciolacu îi cere socoteală lui Bolojan

În finalul postării, fostul premier îi cere explicații publice lui Ilie Bolojan. Marcel Ciolacu spune că actulul șef al guvernului a trecut la venituri realizate, în mandatul său, proiectele de investiții din guvernarea 2023 – 2024. În schimb, la cheltuieli a mutat sumele din capitolul Împrumuturi PNRR în cel de Granturi PNRR.

„Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiţii realizate în în timpul guvernării mele din 2023 şi 2024 şi înregistrate la Cheltuieli? Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene? şi Cât este cu adevărat deficitul în 2024 şi deficitul în 2025?”, a mai scris pe Facebook fostul premier.

România a intrat în recesiune tehnică, la începutul acestui an din cauză că PIB-ul pe trimestrul IV al anului 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Or, este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit datelor INS.

a căutat să minimalizeze aceste date spunând că recesiunea era inevitabilă și anticipată. Asta, cu toate că, până la momentul declarării oficiale, guvernul nu a făcut nici o estimare de acest fel. El a susținut că România a început trecerea de la „un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.