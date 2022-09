Marcel Ciolacu: „Deja nu mai este un secret, Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să îi sune apa în cap” (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a sugerat că prim-vicepreședinta partidului, fostul primar Gabriela Firea, îl va învinge fără emoții pe Nicușor Dan la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, scrutin programat pentru anul 2024.

„Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să îi sune apa în cap”, spune Marcel Ciolacu (PSD)

„Deja nu mai este un secret, Gabriela Firea îl va bate pe Nicușor Dan de o să îi sune apa în cap. Eu consider că dumneavoastră deja sunteți politicieni, chiar dacă sunteți la început de drum, faptul că sunteți astăzi aici, mulți dintre dumneavoastră sunteți consilieri locali, consilieri județeni, primari, secretari de stat, deputați, alții nu, importantă este echipă, important este să lucrați împreună și să faceți politică pentru oameni. Nu există altfel de politică decât pentru români, pentru țara voastră și pentru oameni. Restul, totul, este trecător. Nu există lideri eterni, există lideri cu misiuni pe perioada întotdeauna limitatea de timp”, a declarat liderul PSD, vineri, la Școala Politică de Vară a Tineretului Social Democrat.

Prim-vicepreședinta PSD, Gabriela Firea, a confirmat recent că pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

„Dacă sunt sănătoasă și în formă fizică maximă, cu energie, cu putere de muncă, pentru că și aceasta este o problemă. Așa cum știți, din păcate, la primărie m-am îmbolnăvit foarte grav în ultimul an și nu a fost deloc simplu pentru mine. Deci, dacă sunt în forma de azi să spunem (…), mi-aș dori să candidez din nou și să îmi continui proiectele care sunt acum majoritatea dintre ele înghețate, în special cele de mare infrastructură, cele din domeniul sănătății și cele din domeniul social. Deocamdată, am, consider că o am deja susținerea colegilor din PSD, președintele Ciolacu a făcut precizări în ultima perioadă tocmai pentru că au fost tot felul de speculații cum că nu m-aș bucura de susținerea colegilor”, a spus ea, citată de .