Ciolacu, reproș la adresa lui Ciucă în disputa privind data prezidențialelor: „Onoarea nu poate fi doar pe panouri”

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, i-ar criticat pe liberali pentru dorința de a muta alegerile prezidențiale și a spus că „onoarea nu poate fi doar pe panouri”, potrivit Antena 3, transmite .

Marcel Ciolacu acuză PNL că „vrea să schimbe regulile jocului”

Întrebat, joi, la Bruxelles, dacă a fost fixată data la care se va desfășura ședința coaliției cu privire la data alegerilor prezidențiale, premierul a declarat: „Nu am stabilit ședința de coaliție. Este evident că PNL vrea să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem coaliție”.

„Trebuie să facem o distincție clară între prim-ministru și președinte PSD. Nu sunt doar două partide care sunt competitori politici în România. Eu am ieșit ca premier și am anunțat un calendar, pentru ca toate partidele să se organizeze în funcție de acest calendar. Eu am propus 1 septembrie, domnul Ciucă 15 septembrie, așa cum tot dânsul a venit apoi cu 29 septembrie, iar acum văd că vrea altă dată”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Nu și-au ținut cuvântul

Liderul PSD îi acuză pe liberali că „nu și-au ținut cuvântul”.

„Abordarea mea ca președinte PSD este clară: nu și-au ținut cuvântul. Onoarea nu e numai pe panouri, ci trebuie să fie și în discuțiile din coaliție. Nu mai avem miliția, avem poliție – Romania s-a schimbat pe fond și trebuie să ne adaptăm și noi, politicienii. Ca premier voi vorbi cu toate partidele, dacă nu se ajunge la un consens rămâne calendarul și asta vom face”, a mai declarat Marcel Ciolacu.