Marcel Ciolacu, despre podul prăbușit: Ionel Arsenel are maturitate politică. Cred că suspendarea sa din funcția de președinte al PSD Neamț ar detensiona acest moment (VIDEO)

Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, s-a arătat de părere că ar fi oportună suspendarea lui Ionel Arsenel din fruntea PSD Neamț până vor veni rezultatele anchetei deschise după din localitatea Luțca.

Marcel Ciolacu (PSD), despre podul prăbușit în Neamț: Aștept o anchetă cât mai rapidă

Întrebat dacă a cerut explicații după incidentul din 9 iunie, liderul PSD a afirmat: „Nu știu cui să îi cer mai repede explicații. Constructorului, președintelui Consiliului Județean, ISC-ului, Ministerului Dezvoltării? Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfășoare rapid. Am înțeles că există o solicitare, am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu, și la nivelul CNAIR de a se face o expertiză rapidă. Am văzut , care a și propus acolo un pod al Armatei ca cetățenii să nu aibă de suferit. Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene”.

„Nu știu cine are implicarea mai multă cu adevărat, Consiliul Județean este beneficiarul, dar nu cel care urmărește fazele nici de proiectare, nici de expertiză. Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică și eu știu că este un bun coleg și pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcția de președinte al PSD de la Neamț ar detensiona acest moment, până când vin rezultatele anchetei”, a continuat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a discutat și cu Ionel Arsene despre acest lucru, el a răspuns: „Am avut discuții, deoarece este colegul meu și este normal să avem aceste discuții. Eu ce vă pot spune este că, ca toți românii, sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Am înțeles că la nivelul Ministerului Transporturilor există obligativitate de a fi controlate aceste poduri care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor, din șase în șase luni să fie verificate, informație pe care mi-a dat-o domnul ministru al Transporturilor”.

„Trebuie să vedem dacă proiectul este cel corect și dacă expertiza este cea corectă. Știm cu toții că astfel de lucrări sunt urmărite la fiecare fază de către Inspectoratul de Stat în Construcții (…). Am curiozitatea cap-coadă ce s-a întâmplat la acest pod și aștept o decizie și o anchetă cât mai rapidă”, a mai spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.