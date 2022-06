Marcel Ciolacu, despre proiectele de legi privind siguranța națională: Aș vrea și eu să ştiu cine le-a dat presei (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a insistat, din nou, că nu vrea să comenteze nimic despre proiectele de până când acestea nu vor trece într-o formă oficială de Guvern, cu toate avizele necesare. Atunci, ele vor fi analizate în cadrul unei Ciolacu a mai spus că vrea și el să știe cine a dat aceste proiecte presei (au fost publicate de G4Media).

Ce spune Ciolacu despre legile siguranței naționale

„E posibil să se discute în coaliţie. Până acum nu au fost prinse pe ordinea de zi. Am înţeles că unele legi sunt în procedura de avizare, altele nu, au fost retrase. Nu e atributul meu. Am văzut aceste legi şi e și normal să le fi văzut, dar nu am avut o discuţie oficială pe aceste legi în coaliţie”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democraților a afirmat apoi că aceste legi vor fi discutate într-o comisie parlamentară specială după ce vor trece de Guvern cu toate avizele.

Ciolacu a insistat că nu vrea să comenteze ce a apărut în presă, ci așteaptă legile oficiale, trecute de Guvern cu avizele necesare: „Nu-mi cereţi din poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor să comentez ce a ieşit pe surse”.

„Oricum, sunt pregătit cu colegii mei să facem toate tabelele comparative cu drepturile care erau în legile siguranţei naţionale în 1991-1992, în oglindă cum sunt văzute serviciile în toată Uniunea Europeană, cum e corect, apoi vom lua o decizie”, a mai declarat Ciolacu.

Ciolacu e și el curios cum au ajuns legile în presă

Marți, președintele Klaus Iohannis a subliniat că „nu își dorește nimeni o restaurație a vechii Securități sau o încălcare a drepturilor cetățenești”. Pe de altă parte, șeful statului și-a arătat nemulțumirea că proiectele au ajuns în presă (au fost publicate de G4Media).

„Cineva – și știm cine – a considerat că este bine acum să le dea pe surse. Este o eroare majoră, fiindcă oamenii sunt îngrijorați, cu toate că avem doar un prim draft. Aceste legi vor intra în discuția Guvernului, vor fi dezbătute, vor intra în CSAT, vor fi dezbătute, vor fi modificate, vor intra în Parlament, unde specialiștii, comisiile de specialitate, vor interveni și, sigur, dacă anumite abordări din primul draft nu sunt bune, vor fi corectate”,

Întrebat acum cum a interpretat declarația președintelui Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a răspuns: „Cred că cine (a dat informaţia în presă) vrem să aflăm cu toţii. Eu aş vrea să ştiu şi cine le-a dat”.