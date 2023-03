Marcel Ciolacu, despre proiectul din Senatul SUA privind intrarea României în Visa Waiver: „Un semnal al importanței tot mai mari a națiunii noastre ca aliat vital al SUA în Europa”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat inițiativa senatorilor americani Jeanne Shaheen și Richard Durbin de a depune în Senatul SUA un proiect de lege care recomandă includerea României în programul Visa Waiver, în ceea ce social-democratul român a descris drept „un semnal al importanței tot mai mari a națiunii noastre ca aliat vital al SUA în Europa”.

Marcel Ciolacu a spus că apreciază „foarte mult” inițiativa celor doi senatori americani.

„Apreciez foarte mult inițiativa senatoarei Shaheen și senatorului Durbin de a introduce o legislație pentru admiterea României în programul Visa Waiver al SUA, un semnal al importanței tot mai mari a națiunii noastre ca aliat vital al SUA în Europa”, a scris liderul PSD, vineri, pe Twitter.

Greatly appreciate and introducing legislation to admit to the US program, a signal of our nation’s growing importance as a vital US ally in Europe.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)