Marcel Ciolacu, despre tensiunile din coaliție, pe tema creșterii salariului minim: Cred că a fost o lipsă de comunicare între noi

Marcel Ciolacu a vorbit despre tensiunile din coaliție care au apărut pe tema . Premierul spune că în coaliție se decid funcțiile și tot în coaliție s-a decis și creșterea salariului minim, asta la nivel de acord politic.

„Nu putem confunda coaliția cu Guvernul României”

„Am reamintit că această decizie am luat-o încă din decembrie, la nivel politic. La nivel guvernamental, eu am am avut întâlnirea cu partenerii sociali, cu patronatele și cu sindicatele. Cum era și normal, și de așteptat, patronatele nu au fost de acord cu această creștere, sindicatele au fost de acord. Și atunci Guvernul a fost cel care a decis. Una înseamnă o funcționare politică și alt lucru înseamnă funcționarea administrativă. Nu putem confunda coaliția cu . S-a întâmplat acest lucru. Se spunea la TV că avem un Guvern de coaliție, uitând că noi avem, de fapt, un Guvern al României și avem o coaliție de guvernare, e cu totul altceva. Dar, după 30 și ceva de ani, ne-am învățat această lecție.

Parcă îmi aduc aminte că și funcțiile de ministru se trăgeau din fes. Ne explica prim-ministrul cum a stat la coaliția de guvernare și au tras din fes funcțiile.

Cred că am depășit acele momente și am văzut actul guvernamental, la ce nivel s-a ridicat”, a precizat premierul Marcel Ciolacu la Realitatea TV.

„Cred că a fost o lipsă de comunicare între noi”

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă, până la urmă, s-au înțeles pe tema creștererii salariului minim.

“Cred că a fost o lipsă de comunicare între noi, deoarece altele sunt prioritățile în această perioadă”.

Premierul a mai fost întrebat dacă s-au înțeles și pe suma de neimpozitat, cea de la 200 de lei la 300 de lei.

“Rămâne să facă ministrul de Finanțe toate calculele, dacă ne permite. Asta a fost solicitarea partenerilor sociali, care reprezintă patronatele.

Până la urmă, e atributul prim-ministrului să caute astfel încât toată lumea să se ridice mulțumită de la o negociere. Domnul Jianu, de la IMM-uri, a insistat foarte mult să fie o deducere pentru 300 de lei.

(…) Această scutire vine și la ceea ce au cerut sindicatele. E o reducere a impozitării, nu este o modificare a Codului Fiscal, ci o reducere a salariului minim. Cu alte cuvinte, omul câștigă cu 240 de lei mai mult, reprezintă o sumă. (…) Noi avem o directivă acum, salariul minim european, pentru aceeași muncă, cu niște indicatori, același salariu. Avem până în noiembrie termen de a introduce directiva”, a mai spus Marcel Ciolacu, conform .