Marcel Ciolacu: Legea offshore va fi depusă vineri la Parlament, astfel încât din Marea Neagră să fie scoase primele gaze cel târziu în 2027. Statul român va avea acces prioritar (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că legea offshore va fi depusă vineri la Parlament, sub semnătura sa și a celorlalți lideri din coaliția de guvernare, liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, și omologul lor de la UDMR, Kelemen Hunor.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Legea offshore va fi depusă vineri la Parlament, spune Marcel Ciolacu (PSD)

„De la 9 dimineața am stat până la 11. Sper să nu se supere domnul prim-ministru că spun acest lucru, chiar a întârziat și domnia sa la ședința de Guvern, a început mai târziu. Am stat împreună cu ministrul de Finanțe, secretarul general al Guvernului și ministrul Energiei să finalizăm legea offshore. O să mai avem o întâlnire după ora 14. Mâine (vineri, 15 aprilie, n.r.), sub semnătura mea, a domnului prim-ministru Nicolae Ciucă și a domnului președinte Kelemen Hunor, va fi depusă la Parlament legea offshore, astfel încât să ne încadrăm în perspectiva ca, cel târziu în 2027, din Marea Neagră să fie scoase primele gaze”, a declarat liderul social-democraților, joi, într-un interviu pentru DC News.

Abordarea prevede statului român un acces prioritar la gaze, a subliniat Marcel Ciolacu.

„Avem o abordare ca statul român să fie prioritar la accesul la gaze. Este o noutate. Întâi cumpără statul român și companiile românești acest gaz și pe urmă se poate exporta surprlusul (…). Sunt anumite praguri de impozitare (…). Statul român va câștiga 60%, companiile – care sunt două companii, OMV și Romgaz, companie de stat, totuși – au 40% (…). Noutatea este și această abordare, pe onshore, de mare adâncime, știți acele zăcăminte majore la mare adâncime descoperite în județul Buzăului, județul Brăilei”, a explicat președintele PSD.