Marcel Ciolacu: Ne-am asumat tot ceea ce am promis celor de la sindicate / Îmi pare rău că actuala coaliție trebuie să răspundă pentru lucruri pe care trebuiau să le facă alții în 30 de ani (VIDEO)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre angajamentul politic pe care l-a convenit cu omologul său de la PNL, premierul Nicolae Ciucă, și susține că, astfel, cei doi și-au asumat tot ceea ce le-au promis sindicatelor din sistemul de învățământ.

Marcel Ciolacu (PSD): Cei mai importanți sunt copiii și să liniștim părinții

Întrebat joi de reporteri despre despre care a vorbit premierul, liderul PSD a afirmat: „Este un acord pe care l-am semnat împreună cu domnul prim-ministru, care are și calitatea de președinte al Partidului Național Liberal, iar eu președinte al Partidului Social Democrat, care ne-am asumat tot ceea ce am promis – și am și făcut o parte – celor de la sindicate, și cred că lucrurile așa se vor întâmpla, pentru că niciun om politic nu își permite, când își asumă un astfel de lucru, să facă altfel”.

„Cred în continuare că în perioada următoare cei mai importanți sunt copiii și să liniștim părinții, să depășim această perioadă. Pe urmă, până pe 15 iulie, așa cum ne-am angajat, împreună cu ministrul Muncii, o să definitivăm grila care va intra în noua lege a salarizării”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a explicat că Guvernul nu poate da o ordonanță referitoare la viitoarea lege a salarizării.

„Nu există, nu poți să dai o ordonanță care să se refere la o lege viitoare. Știți și dumneavoastră lucrul acesta, îl știu și eu. Îmi pare rău că actualul guvern și actuala coaliție, până la urmă, trebuie să răspundă pentru lucruri pe care trebuiau să le facă alții în 30 de ani, dar în acest moment, repet, avem un angajament politic că aceste lucruri se vor întâmpla – și se vor întâmpla”, a continuat social-democratul.

Întrebat ce va face puterea dacă nu se oprește greva, Marcel Ciolacu a răspuns: „Eu sunt ferm convins că rațiunea întotdeauna va fi pe primul loc”.