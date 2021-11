Marcel Ciolacu: ”România se află într-un punct critic. Au fost 2 ani pierduţi, 2 ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară”

Marcel Ciolacu a declarat joi în plenul pentru învestirea noului Guvern, că PSD a fost nevoit să intre la guvernare după ce a asistat la doi ani pierduți pentru România:

”România se află într-un punct critic. Au fost 2 ani pierduţi, 2 ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară în care milioane de români au fost abandonaţi de stat. Suntem într-un punct critici care necesită o decizie fundamentală”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a apărat decizia social-democraților de a intra la guvernare, alături de PNL pentru că PSD a arătat astfel că este cel mai responsabil partid:

”De aceea, PSD trebuie să facă o alegere în acest moment, iar alegerea era următoare, vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea şi experienţa pentru a stabiliza ţara. Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge de responsabilitate. Am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am venit cu profesionişti care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepţie”, a mai declarat Ciolacu.

”PSD intră la guvernare pentru a le fi alături celor care au luptat singuri până acum. Este momentul să le demonstrăm românilor că pot avea o guvernare care să lucreze pentru ei, nu doar pentru cei bogaţi şi privilegiaţi”, a mai declarat liderul PSD.

”PSD a venit la guvernare în momente grele şi a crescut veniturile. Aşa vom face şi acum. Aducem mai mulţi bani la buget, dar şi în buzunarele oamenilor. PSD a guvernat pentru oameni, aşa va face şi acum”, a adăugat Ciolacu.