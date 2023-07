Marcel Ciolacu: România va sprijini prioritățile noii președinții a Consiliului Uniunii Europene

Marcel Ciolacu și-a exprimat încredere în Spania la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Premierul României a declarat că este convins că „va fi o președinție puternică și de succes” și a promis că „România va sprijini prioritățile noii președinții și va lucra împreună pentru întărirea unității europene”.

Spain is taking over today the Presidency of the Council of the EU.

I am convinced that this will be a strong and successful presidency.

Romania will support the priorities of the new presidency & work together with our Spanish friends in strengthening European unity.

