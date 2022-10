Marcel Ciolacu: „S-a închis cutuma ca președintele partidului să fie automat candidat la prezidențiale” (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat vineri la Conferința Județeană de Alegeri PSD Buzău, că trebuie pus capăt cutumei potrivit căreia candidatul la prezidențiale este președintele partidului. Președintele PSD a spus că desemnarea candidatului nu este o prioritate în acest moment:

„Am intrat într-o perioadă de maturitate, am intrat într-o perioadă cum îi stă bine unui partid social-democrat care a pus prioritatea numărul unu sunt până la urmă oamenii cei care ne-au trimis în funcția de demnitate pe care vremelnic le ocupăm în acest moment. În perioade de criză cred că perspectivele și planurile politice este bine să le mai comprimăm ca să ne putem focusa pe adevăratele provocări și realități”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că organizațiile județene ale PSD se vor pronunța de anul viitor cu privire la candidatul pentru prezidențiale.

„Din punctul meu de vedere nu este o prioritate a PSD să își aleagă acum candidatul, dimpotrivă. Semnalul dat de către mine împreună cu colegii mei este că s-a închis cutuma ca președintele partidului să fie automat candidat, că dumneavoastră, fiecare organizație ar trebui să alegeți dintre cei care își doresc care vor să ocupe această funcție, să vă lămurească că ei sunt cei mai potriviți, acest lucru să îl facem de anul viitor când vom modifica și statutul. Dacă iarăși ne grăbim, ne fac alții traseul, iarăși o să pierdem. Am pierdut de patru ori pentru că nu am avut capacitatea de a vedea unde am greșit”, a mai precizat Marcel Ciolacu.