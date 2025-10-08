Marcel Ciolacu, fostul premier al României și președinte al PSD și-a stabilit traiectoria politică pentru următoarea perioadă. El a decis să se retragă în județul natal, Buzău, și să candideze la funcția de președinte al Consiliului Județean.

Marcel Ciolacu renunță la politica mare

Fostul lider social-democrat a decis să renunțe la și să se retragă la Buzău. Marcel Ciolacu a declarat că nu va candida pentru nici o funcție în conducerea centrală a PSD, la viitorul congres. El a spus că-și dorește să activeze ca președinte al Consiliului Județean.

„Nu voi candida la nicio funcție în cadrul PSD. E timpul să vină altă echipă”, a declarat Marcel Ciolacu, care a demisionat de la șefia partidului după ce a pierdut alegerile prezidențiale.

Fostul președinte social-democrat și premier al României a confirmat, într-un interviu pentru Gândul că va candida în plan local, la președinția Consiliului Județean. Aceasta, a ținut să precizeze, dacă va primi susținerea organizației locale. Postul de președinte al Consiliului Județean Buzău a devenit vacant după ce cumătrul său, Lucian Romașcanu, a ales să activeze la .

„Da, voi candida la Consiliul Județean Buzău, dacă organizația va fi de acord”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Când va fi stabilită data congresului PSD

În acest context, Marcel Ciolacu a declarat că al PSD se va reuni săptămâna viitoare pentru a stabili data la care se va desfășura congresul partidului. În cadrul acestui eveniment urmează să fie aleasă o nouă conducere. La acest moment și-au anunțat intenția de a candida la președinția PSD Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar, și Titus Corlățean, susținut de aripa conservatoare a partidului.

„Foarte curând PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte. Mai mult ca sigur, dacă vreți o părere personală, de PSD-st și totuși ancorat cu colegii, va fi Sorin Grindeanu. Va fi viitorul președinte al PSD-ului”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a demisionat de la conducerea PSD după ce a ratat intrarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În locul său, a fost ales interimar Sorin Grindeanu, unul dintre cei doi prim-vicepreședinți ai partidului. La momentul respectiv, actualul șef social-democrat a fost votat în detrimentul lui Daniel Băluță, cel de-al doilea prim-vicepreședinte.

Marcel Ciolacu, despre situația fiscal-bugetară

Fostul al României a ținut să comenteze și actuala situație fiscal-bugetară, dar și politicile de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Totodată fostul lider social-democrat a declarat că actualul deficit nu poate să-i fie pus doar lui în sarcină. Marcel Ciolacu a amintit că, înaintea sa, țara a fost guvernată de trei premieri PNL, Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

„Să uiți că înaintea lui Ciolacu au fost 3 prim-miniștri PNL, că acest deficit a fost la toți prim-miniștri, să vii acum să spui că nenorocire… Pai eu sunt singurul care am lăsat autostrăzi în țara asta, eu sunt singurul care am făcut legea pensiilor, eu sunt singurul care am mărit la profesori salariile și nu m-am plâns și nu am avut un mandat ușor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a declarat în dezacord cu acuzând, totodată, lipsa reformelor reale. El a subliniat că obsesia actualului premier pentru concedieri colective nu poate fi asimilată unei reforme.

„Deciziile lor nu au dus la așteptările pe care le-au avut. Dimpotrivă… Avem pensiile înghețate? Le avem! Avem salariile înghețate? Le avem! Am dat afară oameni din administrații? Da! Am oprit investiții? Suntem la 77 de miliarde din 149? Și ai venit cu același deficit pe care l-a avut Ciolacu. Ceva nu funcționează, înseamnă că deciziile pe care le-ai luat nu sunt cele corecte”, a spus Marcel Ciolacu.