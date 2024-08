Marius Budăi, despre noua recalculare a pensiilor: În perioada postdecembristă, nu a fost în România niciun astfel de fenomen care să se întâmple asupra sistemului public de pensii (VIDEO)

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a vorbit despre recalcularea pensiilor, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și susține că „în perioada postdecembristă nu a fost în România niciun astfel de fenomen care să se întâmple asupra sistemului public de pensii”.

Marius Budăi (PSD), pe B1 TV, despre recalcularea pensiilor

Fostul ministru al Muncii a oferit și un exemplu concret pentru a ilustra noua lege a pensiilor.

„Dacă dumneavoastră și cu mine am fi lucrat în același birou în toată perioada noastră de vechime, să spunem că avem câte de 30 de ani de vechime, am fi avut aceleași salarii pe toată perioada (…), am fi avut muncă egală, contribuție egală, noi doi până acum am fi avut diferență la pensie. Dumneavoastră ați fi avut pensie mai mare pentru că sunteți doamnă și vi se împărțea, până la această lege, la un stagiu de cotizare mai mic, eu aș fi avut o pensie mai mică pentru că mi se împărțea la un stagiu de cotizare mai mare (…). Cel mai important în această lege, ce s-a avut în vedere în această lege este așezarea pe contributivitate și încurajarea muncii”, a declarat Marius Budăi.

Marius Budăi: Colegii mei din țară vor fi extrem de atenți la solicitările pensionarilor

Întrebat ce pot face pensionarii care susțin că li s-a greșit la recalculare, fostul ministru a adăugat: „Aici, cu siguranță, colegii mei din toată țara vor fi extrem de atenți la aceste solicitări, pentru că noi știm cu toții că ieșirea la pensie este un prag psihologic și atunci trebuie să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte. De foarte multe ori, doar ni se pare că ceva e greșit – și n-o să folosesc acea expresie clasică că «doar cine nu muncește nu greșește», deși e valabilă în orice situație. Sunt sigur că acele aspecte vor fi clarificate și este această perioadă de tranziție”.

„În perioada postdecembristă, nu a fost în România niciun astfel de fenomen care să se întâmple asupra sistemului public de pensii (…). Am recalculat 5 milioane de pensii într-un an și jumătate”, a mai spus deputatul PSD.