Mesajele împotriva traficului de persoane vor fi afișate obligatoriu în hoteluri, agenții de turism și puncte de frontieră. a fost promulgată de partidul USR și a fost promulgată miercuri.

Hoteluri au obligația de a afișa mesajele împotriva traficului de persoane

Unitățile de cazare și agențiile de muncă au la dispoziție șase luni pentru a expune aceste avertismente. Ele trebuie să conțină numerele de urgență 112 și Tel Verde 0800 800 678. Mesaje împotriva traficului de persoane vor fi scrise în română și engleză, fiind prezente pe pliante în camere sau pe ecrane digitale în aeroporturi și vămi.

Deputata Oana Murariu a explicat importanța legii în contextul statisticilor europene îngrijorătoare.

„România dă cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Aceasta este realitatea de la care pornim. Prin această lege, întărim prevenţia şi creştem educaţia asupra riscurilor traficului de persoane. Aducem astfel – şi chiar extindem – un model care funcţionează deja în alte state europene, unde şi-a demonstrat impactul pozitiv”, a declarat Oana Murariu.

Care este scopul noii legi

Legea a fost creată după discuții cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane. România este atât țară de origine a victimelor traficate , cât și de destinație pentru acestea. Scopul acestor mesaje este să ofere informații vitale exact în locurile cu risc ridicat de expunere la acest fenomen.

Inițiatorii legii au precizat că entitățile vizate trebuie să se conformeze rapid noilor cerințe.

„Hotelurile şi pensiunile, centrele de acordare a vizelor, agenţiile de turism şi agenţiile de plasare a forţei de muncă, precum şi alte entităţi din locaţii cu risc crescut de expunere la fenomenul traficului de persoane au şase luni la dispoziţie pentru a afişa mesaje de informare şi avertizare pe această temă, după ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea iniţiată de deputata USR Oana Murariu”, a anunțat USR potrivit News.ro.

Ce sancțiuni riscă unitățile dacă nu respectă legea

Firmele care nu vor afișa aceste mesaje în termenul legal, riscă sancțiuni contravenționale. Amenda pentru nerespectarea obligației este cuprinsă între 200 și 1.000 de le. Măsura este aplicată tuturor locațiilor identificate ca având un flux mare de persoane vulnerabile, .