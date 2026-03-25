B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Singurul deputat care a votat împotriva Legii ce combate femicidul e o femeie. Cine este Raisa Enachi și cum își argumentează decizia

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 20:47
Deputata Raisa Enachi, singura care a votat împotriva legii care combate femicidul. Sursa foto: RAISA Enachi / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Raisa Enachi despre legea care combate femicidul
  2. Cine este Raisa Enachi
  3. 59 de femicide anul trecut în România. Cum va fi pedepsită fapta

Legea care pedepsește femicidul asemenea omorului calificat a fost adoptată, miercuri, de Camera Deputaților și urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Un singur deputat a votat împotrivă și acela este o femeie. Raisa Enachi (ex-AUR, ex-SOS România) și-a explicat votul într-un comunicat.

Ce spune Raisa Enachi despre legea care combate femicidul

„Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, dezbătut și votat astăzi în plenul Camerei Deputaților, ridică o întrebare esențială pentru orice legislator responsabil: ce anume votăm, în realitate? Un text care și-a modificat în mod repetat definițiile, obiectul de reglementare și conceptele centrale pe parcursul întregului traseu legislativ nu mai poate pretinde coerență, stabilitate și previzibilitate. În absența acestor exigențe, actul normativ riscă să devină nu un instrument eficient de protecție, ci o sursă de incertitudine și vulnerabilitate juridică”, a transmis deputata Raisa Enachi, într-un comunicat.

Ea a mai reproșat faptul că inițiatorii legii au modificat textul de mai multe ori prin amendamente: „47 în Comisia specială de fond din Senat și 61 în aceeași comisie din Camera Deputaților”.

„În al doilea rând, proiectul creează un paralelism normativ inadmisibil, reglementează deja faptele: omorul (art. 188-189) și violența în familie (art. 199), inclusiv circumstanțele agravante. Dreptul penal clasic este clar, infracțiunea rămâne aceeași, circumstanțele o califică. Acest proiect nu se limitează la agravante, ci creează o categorie paralelă, ‘femicidul’, dublând inutil reglementarea existentă și generând confuzie juridică. Judecătorul va fi pus în situația de a alege între mai multe texte aplicabile aceleiași fapte”, a mai explicat deputata.

Raisa Enachi a acuzat apoi că legea discriminează: „Proiectul legislativ nu rezolvă problema reală, în expunerea de motive se recunoaște că problema este aplicarea legii existente, nu lipsa reglementării. Nu poți corecta o deficiență de aplicare printr-o lege mai neclară. Deci, acest proiect votat astăzi în Camera decizională, dublează inutil legislația existentă, introduce concepte vagi și neconstituționale, creează discriminare, afectează rolul instanței și transformă procesul legislativ într-un mecanism de auto-validare politică”.

Cine este Raisa Enachi

Raisa Enachi a intrat în Parlament în 2020, pe listele AUR, apoi a devenit deputată neafiliată. În 2024, a obținut un nou mandat, de data aceasta din partea SOS România. Acum e din nou neafiliată.

Anul trecut, ea nu a vrut să voteze declarația simbolică a Parlamentului numită „România fără violență domestică”.

59 de femicide anul trecut în România. Cum va fi pedepsită fapta

Legea ce combate femicidul a trecut de Camera Deputaților, for decizional, cu o amplă susținere. Au existat doar câteva excepții:

  • Raisa Enachi (ex-SOS, acum neafiliată) – împotrivă
  • Vasilică Priceputu (PSD) – abținere
  • Mariana Vârgă (ex-SOS, acum neafiliată) – abținere
  • Ioana Grosaru (deputatul minorității italiene) – nu a votat
  • Radu-Mihail Ionescu (ex-POT, acum neafiliat) – nu a votat.

Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele Nicușor Dan și va fi publicată în Monitorul Oficial. Din acel moment, fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Anul trecut, în România au avut loc 59 de cazuri de femicid, adică o femeie a fost ucisă la fiecare șase zile.

Tags:
Citește și...
FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
Politică
FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
Politică
Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
Politică
Înalta Curte a suspendat activitatea Comitetului înființat de Bolojan pentru a analiza Legile Justiției
Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
Politică
Premierul pro-rus al Slovaciei vine în România. Cu cine se va întâlni Robert Fico
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
Politică
Buzoianu n-are încredere în noul șef al Romsilva: A avut deja un mandat de director și a blocat orice măsură mai serioasă
PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
Politică
PNL a „reievaluat” AUR. O nouă formulă de guvernare se prefigurează în jurul lui Bolojan
Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
Politică
Grindeanu: PSD n-are nimic personal cu Bolojan / În ultima zi, am văzut bezele trimise de reprezentanţi ai PNL către AUR (VIDEO)
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Politică
Intră AUR la guvernare alături de PSD sau PNL? Anunțul lui Petrișor Peiu, după zvonurile apărute
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Politică
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Politică
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Ultima oră
21:57 - Cazurile de cancer de colon cresc alarmant în rândul tinerilor. Ce avertizează medicii
21:34 - FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
21:21 - Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
21:19 - Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
21:14 - Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar
20:40 - Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
20:32 - Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
20:03 - Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
19:58 - Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
19:52 - Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici