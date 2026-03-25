Legea care pedepsește femicidul asemenea omorului calificat , miercuri, de Camera Deputaților și urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Un singur deputat a votat împotrivă și acela este o femeie. Raisa Enachi (ex-AUR, ex-SOS România) și-a explicat votul într-un comunicat.

Ce spune Raisa Enachi despre legea care combate femicidul

„Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced, dezbătut și votat astăzi în plenul Camerei Deputaților, ridică o întrebare esențială pentru orice legislator responsabil: ce anume votăm, în realitate? Un text care și-a modificat în mod repetat definițiile, obiectul de reglementare și conceptele centrale pe parcursul întregului traseu legislativ nu mai poate pretinde coerență, stabilitate și previzibilitate. În absența acestor exigențe, actul normativ riscă să devină nu un instrument eficient de protecție, ci o sursă de incertitudine și vulnerabilitate juridică”, a transmis deputata Raisa Enachi, într-un comunicat.

Ea a mai reproșat faptul că inițiatorii legii au modificat textul de mai multe ori prin amendamente: „47 în Comisia specială de fond din Senat și 61 în aceeași comisie din Camera Deputaților”.

„În al doilea rând, proiectul creează un paralelism normativ inadmisibil, reglementează deja faptele: omorul (art. 188-189) și violența în familie (art. 199), inclusiv circumstanțele agravante. Dreptul penal clasic este clar, infracțiunea rămâne aceeași, circumstanțele o califică. Acest proiect nu se limitează la agravante, ci creează o categorie paralelă, ‘femicidul’, dublând inutil reglementarea existentă și generând confuzie juridică. Judecătorul va fi pus în situația de a alege între mai multe texte aplicabile aceleiași fapte”, a mai explicat deputata.

Raisa Enachi a acuzat apoi că legea discriminează: „Proiectul legislativ nu rezolvă problema reală, în expunerea de motive se recunoaște că problema este aplicarea legii existente, nu lipsa reglementării. Nu poți corecta o deficiență de aplicare printr-o lege mai neclară. Deci, acest proiect votat astăzi în Camera decizională, dublează inutil legislația existentă, introduce concepte vagi și neconstituționale, creează discriminare, afectează rolul instanței și transformă procesul legislativ într-un mecanism de auto-validare politică”.

Cine este Raisa Enachi

Raisa Enachi a intrat în Parlament în 2020, pe listele AUR, apoi a devenit deputată neafiliată. În 2024, a obținut un nou mandat, de data aceasta din partea SOS România. Acum e din nou neafiliată.

Anul trecut, ea nu a vrut să voteze declarația simbolică a Parlamentului numită „România fără violență domestică”.

59 de femicide anul trecut în România. Cum va fi pedepsită fapta

Legea ce combate femicidul a trecut de Camera Deputaților, for decizional, cu o amplă susținere. Au existat doar câteva excepții:

Raisa Enachi (ex-SOS, acum neafiliată) – împotrivă

Vasilică Priceputu (PSD) – abținere

Mariana Vârgă (ex-SOS, acum neafiliată) – abținere

Ioana Grosaru (deputatul minorității italiene) – nu a votat

Radu-Mihail Ionescu (ex-POT, acum neafiliat) – nu a votat.

Legea va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele Nicușor Dan și va fi publicată în Monitorul Oficial. Din acel moment, fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Anul trecut, în România au avut loc 59 de cazuri de femicid, adică o femeie a fost ucisă la fiecare șase zile.