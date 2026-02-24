Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea pentru proceduri judiciare și le-a vorbit jurnaliștilor despre starea României, folosind niște date pentru a sublinia problemele majore ale țării.

„Văd că toată lumea, mai ales clasa politică, care oricum este confiscată de sistem, total, toată clasa politică românească, își dă cu părerea despre situația României, despre ce se întâmplă. Toată lumea are o opinie. Și sunt din ce în ce mai dese”, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

El a subliniat că nu dorește o dezbatere de opinii, ci să prezinte date concrete.

„Eu am un mesaj astăzi, atât pentru ei, dar în primul rând pentru poporul român, foarte important. Putem discuta opinii la nesfârșit. Însă cifrele despre care am să vorbesc astăzi nu au opinii. Ele spun doar adevărul despre starea unei națiuni. Iar cifrele despre România spun un adevăr care nu mai poate fi ignorat.”, a precizat Georgescu.

Care sunt problemele majore ale țării, potrivit lui Georgescu

Călin Georgescu a prezentat șapte indicatori pe care îi consideră esențiali pentru evaluarea situației țării:

Mortalitatea infantilă

„România are cea mai mare din Uniunea Europeană. Deci când nou-născuții mor mai des decât în restul Europei, este cel mai dur verdict pentru un stat. Și menționez că indicele de mortalitate infantilă este indicele de bază pentru a vedea situația economică, socială și de mediu a unei țări. Dacă știi indicele de mortalitate infantilă, știi totul despre țară.”, a mai menționat suveranistul. Sărăcia și excluziunea socială

„În România, unul din trei copii crește în risc de sărăcie sau de excluziune socială. Asta înseamnă milioane de destine care pornesc în viață cu povara unei nedreptăți. Egalitatea de șanse este un slogan, iar viitorul forței de muncă este compromis”, a adăugat el. Educația

„La 15 ani, aproape jumătate dintre elevi nu ating un nivel minim de înțelegere la un test. Este factura unei educații abandonate, distruse. Copilul este ținut pe loc, nu ridicat.”, a completat Georgescu. Sănătatea

„În sănătate, România este în topul Uniunii Europene la decese evitabile prin prevenție sau printr-un tratament adecvat. Acesta este un indicator direct al capacității statului de a furniza servicii de bază.”, a mai spus fostul candidat. Depopularea

„România se goleşte. Depopularea este referendumul tăcerii. Este un vot tăcut al neîncrederii, al nedreptății, al lipsei de oportunități, al serviciilor publice inexistente și al lipsei de perspectivă.”, a declarat el. Siguranța rutieră și infrastructura

„În Uniunea Europeană, România este printre primele locuri la mortalitate pe șosele. Asta arată cum funcționează un stat în viața reală: reguli slabe sau inexistente, infrastructură proastă, protecția cetățenilor insuficientă.”, a mai precizat Georgescu, potrivit . Fondurile europene

„Parchetul European are un număr ridicat de dosare privind fonduri europene. Mesajul este clar: banii pentru dezvoltare sunt vulnerabili la fraudă. Vorbim despre antidezvoltare pe termen lung.”, a mai menționat Călin Georgescu.

Ce concluzie a tras Georgescu

În încheiere, Georgescu a sintetizat impactul celor 35 de ani: „Aceste șapte puncte sunt radiografia precisă a celor 35 de ani. Copii săraci și abandonați, educație distrusă, boală și moarte evitabilă, depopulare, insecuritate pe șosele, bani nu risipiți, ci furați.”

„Concluzia mea, într-o propoziție, este aceasta: tiranie sub masca democrației, a unei clase politice confiscate de sistem, care și-a abandonat poporul și țara.”, a mai adăugat suveranistul.

El a încheiat citându-l pe Neagoe Basarab: „Să stăm, fraților, cu frică în Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă.”