Acasa » Politică » Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua Națională: Să avem încredere în România! (VIDEO)

Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua Națională: Să avem încredere în România! (VIDEO)

Adrian A
01 dec. 2025, 10:25
Sursa foto: Captura video Youtube / @ Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis încă de dimineață un mesaj de Ziua Națională. Șeful Guvernului ne îndeamnă să avem încredere.

Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Națională

„Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească. 1 Decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională.

Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”,  a transmis Premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, la Alba Iulia

Ilie Bolojan va participa la parada militară organizată în București la Arcul de Triumf, după care va merge la Alba Iulia. Aolo unde s-au adunat deja suveraniștii lui Simion și Georgescu, dar în manifestații separate.

Autoritățile se așteaptă să iasă scandal odată cu venirea premierului la Alba Iulia. Nu puţini sunt cei care se aşteaptă ca suveraniştii să manifeste zgomotos dezaprobarea faţă de măsurile luate de acesta. De altfel oponenţii Puterii au început să se manifeste încă de duminică, atunci când, la o ceremonie de depunere de coroane, s-au auzit huiduieli în momentul în care a fost depusă o coroană din partea preşedintelui Nicuşor Dan.

