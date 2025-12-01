B1 Inregistrari!
Ana Maria
01 dec. 2025, 09:28
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine a închiriat Casa de Cultură a Sindicatelor și pentru ce
  2. Ce s-a întâmplat cu manifestațiile lui George Simion și Călin Georgescu
  3. Pot să se întâlnească susținătorii lui George Simion și Călin Georgescu?
  4. Ce spune primarul despre siguranța evenimentelor

Primarul municipiului Alba Iulia, Gheorghe Pleșa, a explicat luni, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că autorizațiile pentru manifestațiile suveraniștilor au fost emise separat, pentru că liderii George Simion și Călin Georgescu au dorit să organizeze acțiuni distincte.

Cine a închiriat Casa de Cultură a Sindicatelor și pentru ce

Tot luni, în Alba Iulia este prezentă și senatoarea Diana Șoșoacă, care a închiriat Casa de Cultură a Sindicatelor pentru un congres. Primarul a subliniat, pentru Antena 3 CNN, că acest eveniment nu este o manifestație publică:

„Diana Șoșoacă a închiriat Casa de Cultură a Sindicatelor pentru un congres, nu e o manifestație publică”, a declarat Pleșa.

Ce s-a întâmplat cu manifestațiile lui George Simion și Călin Georgescu

Edilul a precizat că, inițial, primăria a primit o singură cerere pentru manifestația lui George Simion, la Obeliscul din Alba Iulia, dar organizatorii acțiunii lui Călin Georgescu au solicitat un eveniment separat. Astfel, pentru a nu se suprapune, a fost autorizată o manifestare distinctă, la Monumentul Unirii, care se va încheia până la ora 11:00.

Primarul a explicat: „Cei care au organizat mitingul lui Călin Georgescu au vrut să facă separat și atunci i-am autorizat la Monumentul Unirii, acțiune care se va termina la 11.00.

Despre organizatorii evenimentului lui Georgescu, Pleșa a spus: „Primăria a fost contactată de Gelu Vișan, care a făcut cererea pentru manifestație, ‘se suprapunea cu cea a lui George Simion de la Obelisc’. Nu am putut autoriza două evenimente și au fost de acord să îl mute la Monumentul Unirii.”

Pot să se întâlnească susținătorii lui George Simion și Călin Georgescu?

Deși manifestațiile au fost autorizate separat și în locații diferite, primarul Pleșa a menționat că este posibil ca simpatizanții lui Simion și cei ai lui Georgescu să se întâlnească: „Obeliscul e după partea a treia a cetății, iar Monumentul Unirii e în parcul Unirii. Se pot întâlni, dar manifestările sunt autorizate separat.”

Ce spune primarul despre siguranța evenimentelor

În final, edilul a precizat că nu are emoții legate de derularea manifestațiilor și speră la o desfășurare fără incidente:

„Nu am emoții. Am speranța că, în afară de o scenă-două, nu se va întâmpla nimic.”

Cei de la AUR deja au plecat deja în marș, de la gara din Alba Iulia. A ajuns și George Simion, îmbrăcat în costum popular.

Cât despre susținătorii suveraniștii lui Călin Georgescu, aceștia l-au așteaptat pe fostul candidat la prezidențiale ceva timp. Bodyguarzii lui au venit înainte să inspecteze zona.

Georgescu a fost așteptat de câteva femei cu pâine și sare. El trebuia să ajungă la ora 9.00. Într-un final, a ajuns la fața locului.

