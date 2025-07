Mihai Tatulici, analiză asupra clasei politice: Derbedei. Pe cuvântul meu, eu n-am văzut atâta tupeu. Ăștia, trei sferturi dintre ei, trebuiau să fie la pușcărie (VIDEO)

Mihai Tatulici s-a arătat exasperat de „tupeul” politicienilor care pretind respect, deși au tot furat și mințit. „Ăștia, trei sferturi dintre ei, trebuiau să fie la pușcărie”, a mai afirmat jurnalistul. În opinia sa, „societatea românească e cea mai indulgentă societate din Europa”, dat fiind că tolerează acești politicieni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu pe B1 TV.

Tatulici, reacție la conferința lui Bolojan

Întrebat ce părere are despre conferința premierului Ilie Bolojan (PNL) privind , Mihai Tatulici a răspuns: „Pentru mine nu e nicio surpriză, dl Bolojan nu face altceva decât să-și promoveze linia pe care merge. Are nevoie să comunice mai mult decât comunică, are nevoie să-și construiască cel puțin două grupe de comunicatori tari de tot, pentru că el nu are un limbaj foarte nuanțat, care să simplifice foarte mult lucrurile. E ca un fel de șef din ăsta, care mai mult dă ordine și prezintă drumul. Aici trebuie niște oameni care să motiveze publicul, să explice”.

Jurnalistul a mai spus că acum Bolojan e „ultraprețios”, pentru că „e unic”: „N-avem niciun om de curajul și tăria lui, care , care e îngrozitoare. Vă dați seama că mișună în jurul lui Grindeanu cu toată gașca lui de… nu pot să folosesc termenul pe care voiam să-l folosesc… și care mereu amenințări, nuanțe, deranjamente ”o să plecăm, suntem deranjați, umiliți, nu știam…”? Nu vă e rușine mă, derbedeilor? Pe cuvântul meu, eu n-am văzut atâta tupeu!”.

Tatulici, despre politicieni: Trei sferturi trebuiau să fie la pușcărie

„Cred că societatea românească e cea mai indulgentă societate din Europa. Noi conviețuim, ăștia fraierii, cu o gașcă de derbedei și de escroci care vor același respect precum oamenii simpli, care nici n-au furat, nici n-au mințit, săracii, la nivel de politică de stat. E o țară îngrozitor de permisivă. Ăștia, trei sferturi dintre ei, trebuiau să fie la pușcărie. Dacă nu, măcar, cum să spun, la muncă în folosul comunității”, a mai susținut jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici, pentru B1 TV.