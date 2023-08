Mihai Tudose, ironii după ieșirea lui Rareș Bogdan: La ultimele alegeri ați ieșit pe locul 2, o performanță pe care nu o veți mai repeta / Acum ori faceți rost de o poziție constructivă și împreună redresăm țara, ori ne întoarcem la popor

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a pus PNL în fața unei alegeri: ori susține măsurile fiscale ale PSD, ori vine cu alternative argumentate, ori se rupe coaliția și ajung la anticipate.

Amintim că, luni seară, Marcel Ciolacu, președintele PSD, că e gata să-și depună mandatul de premier dacă PNL nu-i va susține pachetul de măsuri fiscale: „Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să revină ei să conducă singuri”.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, lider al liberalilor, a reacționat la declarația lui Ciolacu, denunțând un șantaj și „cel mai grav atac la proprietate de la Iliescu incoace”: „PNL este obligat sa spună NU propunerilor de majorare a taxelor și impozitelor”.

Acum, Mihai Tudose i-a dat o replică ironică lui Rareș Bogdan, susținând și el că se poate ajunge la alegeri anticipate. Totodată, Tudose a repetat insinuarea că se pregătește debarcarea lui Nicolae Ciucă de la șefia PNL.

Mihai Tudose, replică în scandalul măsurilor fiscale

„Cine vinde potcoave? Unde-i calu’?

Aflăm prin vocea (autorizată?) a prim-vicepreședintelui PNL RB o mulțime de lucruri…

1 . Se simte amenințat de anunțul prim-ministrului că ne întoarcem la popor (anticipate) dacă PNL va continua să boicoteze orice reformă a statului!

De ce vă e frică?!?

2. Aflăm, de asemenea, că PSD “amenință proprietatea”…

Impozitul pe piscină e o mare amenințare…!!!!

3. De asemenea, ne spune că Ciolacu e trecător la conducerea PSD.

Probabil că da, Ciolacu nu va fi veșnic pe acest post.

Doar că, de când e Ciolacu președinte la PSD… voi la PNL sunteți la al 3-lea și vă pregătiți intens de următorul…

4. Că la ultimele alegeri populația a votat dreapta.

Ați ieșit pe locul doi. O performanță pe care nu prea o veți mai repeta”, a scris Mihai Tudose,

Acesta a prezentat apoi propria viziune asupra fostei guvernări de dreapta: „Dar, da, din 2019 dreapta a guvernat singurică o luuungă perioadă de timp. Preț de sute de miliarde de euro. Preț de cel mai mare indice de mortalitate indirectă pe timpul Cov19. Preț de cele mai mari prețuri la energie. Fără să amintim de închiderea piețelor în aer liber sau haosul din educație”.

Mihai Tudose i-a transmis apoi lui Rareș Bogdan ca dacă liberalilor nu le convin măsurile propuse de PSD, atunci să vină ei cu unele mai bune.

„Stimate aliat galben, situația e următoarea: ori faceți rost de o poziție constructivă și împreună redresăm țara… ori ne întoarcem la popor și vedem cum faceți atunci când zăngăniți potcoavele și lumea vă va întreba ce ați făcut cu calu’!”, i-a mai transmis Tudose lui Bogdan.

Ciolacu amenință PNL cu anticipatele dacă nu susține măsurile fiscale

Luni, premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a spus că e gata să demisioneze din funcție dacă noile măsuri fiscale nu sunt susținute de PNL.

„Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să revină ei să conducă singuri. Pot să vină cu USR, că au mai condus vreo doi ani și jumătate și (…). Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbesc despre PNL de rău – nici PNL-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta (…). Ar trebui să se gândească de două ori când atacă pe cineva din PSD”, a declarat Ciolacu, pentru Aleph News.