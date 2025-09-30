A fost modificat contractul colectiv de muncă al , anunță Ministerul Mediului. Articolul care prevedea oferirea a 10 salarii bonusuri de pensionare a fost modificat, bonusul de pensionare fiind limitat la unul singur. Autoritățile subliniază că măsura are rolul de a corecta o discrepanță majoră și de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii.

Potrivit unui comunicat de presă, documentul va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025 și aduce mai multe modificări, în ceea ce privește beneficiile angajaților.

Cine va beneficia de sprijin

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că cei care vor beneficia în continuare de sprijin sunt angajații vulnerabili, cu venituri mici. Ministra a subliniat faptul că modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare importantă, care era necesară.

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obținuți din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcționate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcții de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajații cu venituri mici și la familiile lor”, a declarat ministra Mediului, Apelor și P ădurilor, Diana Buzoianu, într-un

Ce alte modificări mai există

De asemenea, actul adițional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajați, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Până acum, acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial. De la 1 octombrie, beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie, ceea ce limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate. Restul angajaților, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc față de ce aveau până la acest moment.