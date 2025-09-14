Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a explicat duminică, pentru B1 TV, de ce drona rusească ce sâmbătă în spațiul aerian al României . „După toate analizele, a fost pur și simplu o provocare să testeze modul și timpul de reacție”, a spus ministrul despre acest incident. Moșteanu a mai afirmat că trebuie să ne obișnuim cu provocările Rusiei la Marea Neagră și a explicat cum se pregătesc România și aliații ei pentru a descuraja astfel de situații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce nu a fost doborâtă drona rusească ajunsă în România

Întrebat de ce n-a fost doborâtă drona, ministrul Apărării a explicat: „Există cadrul legal pentru a doborî drone. După ce am devenit ministru, am semnat un Ordin de Ministru prin care am clarificat că în cazul dronelor care intră în spațiul aerian românesc comanda pentru a le doborî e dată de șeful operațiunii, șeful militar, comandatul militar al operațiunii. Avem acest cadru și a fost folosit și ieri, piloții au avut aprobarea când au identificat-o vizual. Au văzut că e o dronă rusească și au avut aprobarea de a o doborî, dar de acolo a fost decizia comandanților operațiunii și a piloților să folosească sau nu armanentul de bord pentru a doborî drona. (…) Radarele de pe avioane fixează destul de greu o dronă care e mică și din materiale compozite și când aveau contact direct cu drona, au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul”.

„Am vorbit azi cu unul dintre cei doi piloți, cu comandatul misiunii, am stat să lămurim aceste aspecte, am lămurit raportul misiunii. Eu am încredere în judecata lor. E ușor să zici de la București, de pe canapea, că trebuia să tragă, dar e o decizie complicată și importantă care poate avea niște consecințe pe care nimeni nu și le-ar dori. Faptul că s-a terminat cu bine arată că au luat o decizie înțeleaptă”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

Cum se pregătesc România și aliații de provocările Rusiei la Marea Neagră

„Ați văzut că tot acest război a adus multă solidaritate în rândul partenerilor aliați, partenerilor europeni și această solidaritate în niște programe și menționez doar două dintre ele: , care va duce la întărirea industriei de apărare europene și la înzestrarea armatelor europene, și, iată, ce a anunțat Mark Rutte vineri – , în care va fi consolidată poziția NATO în țările de pe Flancul Estic, deci și în România. Aici vorbim despre capabilități suplimentare, trupe suplimentare. Detaliile inițiativei vor fi clarificate începând cu săptămâna asta.

Va trebui să ne obișnuim cu asta, va fi o realitate și, după ce procesul de pace pe care ni- dorim cu toții se va întâmpla, e o chestie de timp, provocările la Marea Neagră vor continua și va trebui să fim în alertă și să ne pregătim tot mai bine pentru astfel de provoări, să descurajăm astfel de provocări și pentru asta e nevoie de o armată mai bine înzestrată, cu capabilități noi și o relație foarte bine cu aliați NATO și antrenamente comune pe care le vom face împreună în continuare”, a mai explicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.