Acasa » Politică » Băsescu: Trebuia să doborâm drona, în loc să alergăm ca bezmeticii după ea. Am demonstrat neputință

Băsescu: Trebuia să doborâm drona, în loc să alergăm ca bezmeticii după ea. Am demonstrat neputință

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 23:17
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus Băsescu despre reacția armatei noastre la drona rusească intrată în România
  2. Ce soluție a propus Băsescu pentru doborârea dronelor

Traian Băsescu a declarat că trebuia să doborâm drona rușilor care a intrat sâmbătă în România, în loc să „alergăm bezmetici după o dronă care s-a fâțâit 50 de minute în spațiul nostru aerian”. Fostul președinte a susținut că e un semnal foarte prost modul în care am gestionat acest incident. În opinia sa, faptul că nu am doborât drona a demonstrat „neputință” și „pune sub semnul întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”.

Ce a spus Băsescu despre reacția armatei noastre la drona rusească intrată în România

„Deci, Putin ne trimite o dronă care se plimbă 49 de minute în spațiul aerian al României, noi ridicăm avioane F-16 și spre sfârșitul misiunii vin să ne înlocuiască și alte două Eurofighter germane, pentru o tiriplice de dronă, care trebuia doborâtă în primele minute după ce intrat în spațiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă.

Faptul că ne justificăm – să vedeți riscuri colaterale, cel mai mare risc în toată afacerea dronelor rusești este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Or, faptul că noi n-am doborât această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze, nu face decât să pună sub semnul întrebării și pentru aliați, și pentru ruși, dar mai ales pentru populația României, deci pune sub semnul întrebării capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri”, a declarat Traian Băsescu, pentru Digi24.

Ce soluție a propus Băsescu pentru doborârea dronelor

Fostul președinte a explicat apoi că, într-adevăr, pare „o prostie” să dobori o dronă de 1.000 dolari cu o rachetă de F-16 care costă 30.000 dolari. Pe de altă parte, noi puteam amplasa în Tulcea mașini de luptă Ghepard, care au pe ele câte două tunuri antiaeriene Oerlikon și care sunt făcute tocmai pentru a lovi ținte aeriene.

„A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită drona. (…) Cred că Putin, nu zic că a constatat incapacitatea și va acționa, dar în mod cert va ști că ne trebuie un timp destul de îndelungat până ne facem achizițiile, și noi și polonezii cu care să facem față unui atac cu drone”, a mai declarat Traian Băsescu, pentru Digi24.

