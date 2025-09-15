Traian Băsescu a declarat că Ambasada Rusiei la București a ajuns pentru că n-am doborât drona rusească pătrunsă sâmbătă în spațiul nostru aerian. Dacă distrugeam drona, ambasada „măcar tăcea din gură”, susține fostul președinte.

Cum a ironizat Rusia România, după incidentul cu drona

Ministerul român al Apărării a transmis că drona intrată sâmbătă după-amiază în spațiul aerian al României, vreme de 50 de minute, e una de tip „Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei”.

După incident, ministra de Externe, Oana Țoiu (USR), l-a convocat pe ambasadorul rus la minister. „Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”, a transmis MAE român.

În schimb, Ambasada Rusiei la București a tratat discuția în cheie ironică.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. (…) Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, a transmis Ambasada Rusiei, pe Facebook.

Cum a reacționat Băsescu la mesajul Rusiei

Traian Băsescu e de părere că Ambasada Rusiei la București și-a permis să reacționeze astfel pentru că noi am demonstrat nedoborând drona.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi.

Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. Dacă ești capabil, își aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile „mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea” – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a declarat Băsescu, pentru

Reacția sa vine și după ce Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, că piloții au avut autorizație de a doborî drona, dar aceștia și comandantul operațiunii „au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul”.

Întrebat dacă Rusia va mai supune România la astfel de teste, Traian Băsescu a răspuns: „Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian. Și, hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artilerii antieriene. Armata Română le are”.