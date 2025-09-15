B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi

Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi

Traian Avarvarei
15 sept. 2025, 12:47
Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Cum a ironizat Rusia România, după incidentul cu drona
  2. Cum a reacționat Băsescu la mesajul Rusiei

Traian Băsescu a declarat că Ambasada Rusiei la București a ajuns să ne ia peste picior pentru că n-am doborât drona rusească pătrunsă sâmbătă în spațiul nostru aerian. Dacă distrugeam drona, ambasada „măcar tăcea din gură”, susține fostul președinte.

Cum a ironizat Rusia România, după incidentul cu drona

Ministerul român al Apărării a transmis că drona intrată sâmbătă după-amiază în spațiul aerian al României, vreme de 50 de minute, e una de tip „Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei”.

După incident, ministra de Externe, Oana Țoiu (USR), l-a convocat pe ambasadorul rus la minister. „Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”, a transmis MAE român.

În schimb, Ambasada Rusiei la București a tratat discuția în cheie ironică.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. (…) Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, a transmis Ambasada Rusiei, pe Facebook.

Cum a reacționat Băsescu la mesajul Rusiei

Traian Băsescu e de părere că Ambasada Rusiei la București și-a permis să reacționeze astfel pentru că noi am demonstrat „neputință” nedoborând drona.

„Mă tem că ironia Ambasadei Rusiei își are baza în modul nostru de acționa. Vă imaginați Ambasada Rusiei, dacă noi ieri am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi.

Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. Dacă ești capabil, își aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile „mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea” – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a declarat Băsescu, pentru Digi24.

Reacția sa vine și după ce Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a spus că piloții au avut autorizație de a doborî drona, dar aceștia și comandantul operațiunii „au evaluat riscurile și au decis să nu deschidă focul”.

Întrebat dacă Rusia va mai supune România la astfel de teste, Traian Băsescu a răspuns: „Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian. Și, hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artilerii antieriene. Armata Română le are”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc, există o armată de troglodiți. Xenofobia nu e patriotism, ci prostie
Politică
Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc, există o armată de troglodiți. Xenofobia nu e patriotism, ci prostie
Daniel David la judecata Senatului. Parlamentarii votează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației
Politică
Daniel David la judecata Senatului. Parlamentarii votează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației
Băsescu: Trebuia să doborâm drona, în loc să alergăm ca bezmeticii după ea. Am demonstrat neputință
Politică
Băsescu: Trebuia să doborâm drona, în loc să alergăm ca bezmeticii după ea. Am demonstrat neputință
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
Politică
Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
Marius Budăi (PSD) spune efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Cam asta e, din păcate”
Politică
Marius Budăi (PSD) spune efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Cam asta e, din păcate”
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „E păcatul lor că au trădat” / „Știam ce hram poartă colegii mei”
Politică
Elena Lasconi, despre Țoiu, Moșteanu și Miruță: „E păcatul lor că au trădat” / „Știam ce hram poartă colegii mei”
Tunurile au fost puse pe Ioana Dogioiu. Mihai Fifor (PSD): „Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe ‘decizii’ inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”
Politică
Tunurile au fost puse pe Ioana Dogioiu. Mihai Fifor (PSD): „Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe ‘decizii’ inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”
Adrian Câciu, replici tăioase la adresa Ioanei Dogioiu: „Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare!” / „În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
Politică
Adrian Câciu, replici tăioase la adresa Ioanei Dogioiu: „Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliția de Guvernare nu are valoare!” / „În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”
Daniel David, ministrul Educației: „Dacă moțiunea simplă trece, eu nu mai am de ce să fiu ministru”
Politică
Daniel David, ministrul Educației: „Dacă moțiunea simplă trece, eu nu mai am de ce să fiu ministru”
Ultima oră
14:19 - Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet
14:18 - Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment
14:11 - Kendama, fenomenul care detronează jocurile video. Cum să alegi cel mai bun dispozitiv
14:06 - De ce e Dorian Popa în impas cu proiectul imobiliar Hâtz Residence: „Când dai 500.000 de euro odată doare rău, rău”
13:57 - Mirela Retegan: „În ultimii nouă ani, am tot schimbat relația mea mâncarea”. Cum a reușit să slăbească 8 kilograme în două săptămâni
13:40 - Mihai Daraban: Există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate
13:35 - Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres
13:22 - Tzancă Uraganu, show la nunta lui Gabriel Al Baba. Manelistul a încasat un onorariu de 40.000 de euro
13:15 - Accident grav în județul Constanța. Un tată a rămas fără un picior, după ce a fost spulberat de un șofer beat
12:50 - Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală