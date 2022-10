Ministrul Bode l-a invitat în România pe ministrul olandez de Interne pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de aderare la Schengen, anunță premierul Ciucă

Ministrul de Interne, Lucian Bode, l-a invitat în România pe omologul său olandez pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de aderare la Schengen, a anunțat vineri premierul Ciucă.

Lucian Bode, invitație pentru omologul olandez

Invitația vine în contextul în care Olanda nu a participat la misiunea UE de verificare de săptămâna trecută, iar premierul olandez Mark Rutte a declarat că respectiva misiune este ”limitată” și nu a atins toate subiectele.

”În discuția cu președintele Iohannis și premierul Mark Rutte de la Cincu am înțeles că e nevoie de anumite clarificări. Ne-am exprimat disponibilitatea și deschiderea să punem la dispoziție toate datele necesare. Dl ministru Bode a transmis deja o scrisoare către omologul său olandez pentru a putea să vină și să clarificăm toate aspectele care sunt de clarificat”, a spus vineri premierul Ciucă la Arad.

Declarația lui Ciucă vine la o zi după ce premierul olandez Mark Rutte în Parlamentul Țărilor de Jos că misiunea UE de evaluare nu este completă, lipsind detalii despre modul în care România gestionează returnarea imigranților ilegali.

”Misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc evaluările privind Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu președintele Klaus Iohannis când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune de evaluare Schengen, în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune”, a spus premierul Rutte.

”Am făcut și vom mai face ce trebuie ca să ne convingem toți partenerii din UE că România a îndeplinit criteriile tehnice de aderare la spațiul Schengen și acest lucru e dovedit de rezultatele comisiei de verificare, unde au fost reprezentanți din toate țările europene, iar rezultatul va fi prezentat pe 26 octombrie în Sch-Eval și atunci vom avea dovada clară a unui raport concret despre activitatea de verificare”, a mai spus vineri premierul Ciucă.

”În parlamentul Țărilor de Jos a fost adoptată o rezoluție. Nu e un raport de respingere a aderării, ci solicită clarificări legate de subiectele de pe agenda relației noastre cu UE – corupție, stat de drept, crimă oganizat”, a adăugat Ciucă.

Guvernele statelor UE în luna decembrie aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, după mai bine de 10 ani de amânare, potrivit .