Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, despre problemele descoperite la teza sa de doctorat: „Nu e vorba despre faptul că ar fi plagiat” (VIDEO)

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a oferit detalii despre situația tezei sale de doctorat, într-o intervenție pentru B1 TV, după ce Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a cerut mai multe completări la lucrare, care trebuie făcute în 12 luni:

Ministrul Digitalizării, reacție privind problemele la teza sa de doctorat

„Mă așteptam. Eu chiar dacă am început în 2016 doctoratul, când nu eram nici deputat, nici ministru se pare că e un subiect foarte important. Vreau să fie cât se poate de transparent. Nu putea să îmi fie retras un titlu care nu mi-a fost acordat. Am depus lucrarea în 2022, am susținut-o, am primit din partea Comisiei de validare toate bifele verzi să merg mai departe, recomandările profesorilor universitari în urma susținerii în fața comisiei de a mi se acord titlul de doctor în sociologie, a fost trimis către CNATDCU, ei au cerut niște clarificări și am termen un an să fac acele completări”.

Ministrul a precizat că nu este vorba despre plagiat în cazul lucrării sale de doctorat, coordonată de Vasile Dîncu:

„Mi s-a argumentat că anumite ipoteze nu au fost suficient argumentate și că nu au fost validate și argumentate suficient. Nu e vorba despre faptul că ar fi plagiat, dacă era măcar discuția de plagiat erau deja explodate lucrurile. Am certificat de non-plagiat, oficial din partea universității. Vă spun sincer că nu mă pasionează o hârtie, pe mine mă interesa să fac acea școală ca să învăț mai multe lucruri de la oameni foarte buni iar domnul profesor Vasile Dîncu este unul dintre cei mai buni sociologi din Europa”.