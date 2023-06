Ministrul Economiei, convins că salariul minim va fi 500 de euro net până la începutul lui 2025 / De ce crede Radu Oprea că mediul de afaceri poate suporta o astfel de majorare (VIDEO)

Radu Ștefan Oprea (PSD), noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, s-a arătat convins că mediul de afaceri va găsi resursele pentru a majora salariul minim la 500 de euro net până la începutul lui 2025 – o promisiune în programul de guvernare al noului Executiv Ciolacu.

Radu Oprea (PSD), despre creșterea salariului minim pe economie

Întrebat dacă mediul de afaceri poate susține o creștere semnificativă a salariului minim într-un an și ceva, Oprea a răspuns: „Eu spun că da și dau două argumente. Unul ține de rezultatele practice pe care le-am întregistrat în economie atunci când am vorbit de creșterea salariului minim pe economie și am auzit același lucru ca-ntotdeauna, că IMM-urile și marile corporații nu vor putea să susțină creșterea salariului minim. S-a întâmplat și creșterea economică a fost efectivă, certificată, numărul de locuri de muncă activă în zona privată a crescut, ceea ce înseamnă că nu a avut o influență negativ, din contră, a fost una benefică. Al doilea lucru: fiind în contact direct cu mediul de afaceri, că în Parlamnet sunt membru în Comisia economică, Comisia de buget-finanțe și în Comisia de energie, întâlnesc mereu reprezentanți ai mediului de afaceri și vă spun că una din primele probleme pe care mi-o ridică e cum facem să avem forță d emuncă calificată. Una dintre principalele provocări e să avem oameni calificați în România, de a rămâne aici. Creșterea salariului e o componentă”.

„Al treilea argument e legat de directiva europeană. Deja la nivel european se vorbește despre această necesitate de a avea salariul minim undeva la 60% din salariul mediu”, a mai precizat ministrul Radu Oprea.

Ciolacu: La finalul acestui mandat orice angajat trebuie sa câștige cel puțin 500 de euro pe lună

Amintim că noul Guvern Ciolacu a făcut , unele legate de nivelul salariilor și al pensiilor.

„La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câștige minim 500 de euro net pe lună, iar salariul mediu net să ajungă la 1.000 de euro. Acest guvern va avea grijă de cei care au muncit o viață întreagă! (…)

Cum am făcut mereu când ne-am aflat la guvernare, pensiile vor crește. În plus, toți românii cu venituri mici și medii, salariați sau pensionari, vor fi sprijiniți de stat”, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.