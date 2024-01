Ministrul Economiei, Radu Oprea: „Măsura plafonării a fost o armă eficientă împotriva creșterii speculative a prețurilor” (VIDEO)

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că măsura plafonării adaosului comerciant a fost o armă eficientă împotriva creșterii speculative a prețurilor:

Radu Oprea, despre plafonarea prețurilor

„Eu mă uit pe cifre și acestea ne arată că la produsele de bază, la unele dintre ele creșterea este undeva an pe an de 5%, dar dacă ne uităm la jumătatea anului, în iunie, vedem că era o creștere de 18%, ceea ce înseamnă că măsura plafonării a fost o armă eficientă împotriva creșterii speculative a prețurilor și de aceasta am și luat decizia de a continua această plafonare”.

Acesta a mai precizat că statul trebuie să intervină cu măsuri de sprijinire a cetățenilor și a economiei în perioade de criză, iar plafonarea prețurilor arată acest lucru:

„Vă aduc aminte despre o altă plafonare despre care nu mai vorbim în România dar dacă ne întrebăm rudele care sunt plecate în alte state membre, o să ne spună cam cât îi costă gazul și energia electrică și în Spania, și în Germania, și în Belgia, și în Italia, cam cât vine factura. Uităm că dacă nu am fi plafonat gazele în loc de 300 de lei am fi avut peste 1.000 de lei, de trei ori mai mult costul la gaze. Sunt măsuri pe care le-am luat pentru protejarea cetățenilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din România care au efect, măsuri care au fost promovate de noi, de PSD, la acel moment unice în Europa, apoi Europa a venit și ne-a dat dreptate. Pe o perioadă de criză, statul trebuie să intervină cu măsuri de sprijinire a cetățenilor și a economiei, a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, sigur pe o perioadă limitată de timp. Ne dorim ca această perioadă să fie tot mai scurtă. Atâta timp cât mijloacele sunt eficiente le continuăm”.